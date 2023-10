Seguimos en el mes de las Amazonas y las féminas tuvieron gran movimiento en las cuatro sedes de la empresa. En «Mirada Semanal CMLL», haremos seguimiento de esto, ya que varias de ellas ya debutaron en la CDMX. La Escuela Poblana también busca protagonismo con sus alumnas.

► Mirada Semanal CMLL

Continúan las actividades por el Mes de las Amazonas, esta vez con el comienzo de las eliminatorias por el Campeonato Universal de Amazonas. La Catalina se destacó en la primera ronda eliminatoria; pero a lo largo de la semana tuvo un papel importante.

No demoremos más y vamos con los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 06/octubre/2023

Tras sellar una victoria contundente sobre Magnus y Rugido, Neón y Futuro retan a los Campeones Nacionales de Parejas a un duelo titular. Desafío aceptado por Los Depredadores para la siguiente semana.

En match relámpago, Esfinge logró un importante resultado ante Misterioso Jr.

La Catalina se convirtió en la primera finalista del Campeonato Universal de Amazonas, tras imponerse a doce luchadoras. Una a una las competidoras se fueron eliminando, hasta que la chilena dominó a Jarochita para asegurar su victoria.

Templario conecta con faul a Místico y lo derrota ilegalmente, por lo que El Rey de Plata y Oro exigió una revancha hoy mismo, pero El Guerrero León propuso un mano a mano.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Capitán Suicida y El Audaz vencieron a Difunto y

2) Futuro, Hombre Bala Jr., Neón derrotaron a Magia Blanca, Magnus, Rugido

3) Match Relámpago: Esfinge venció a Misterioso Jr. (8:50)

4) Campeonato Universal de Amazonas – 1ª. Fase: La Catalina derrotó a La Jarochita, Reyna Isis, Stephanie Vaquer, Persephone, Lady Shadow, Miss Guerrera, Metálica, La Vaquerita, La Guerrera, Valkiria, Olympia. Orden de eliminación: Lady Shadow (por Olympia), La Vaquerita (Valkiria), La Guerrera (Metalica), Valkiria (Vaquer), Metalica (Isis), Olympia (Jarochita), Persephone (Catalina), Isis (Vaquer), Vaquer (Jarochita), Jarochita (Catalina) quedando Catalina como ganadora

5) Ángel de Oro, Niebla Roja, Templario vencieron a Máscara Dorada, Místico, Titán

.

• Sábado de Arena Coliseo – 07/octubre/2023

La poblana Lady Metal hizo su debut en la CDMX. En esta primera lucha, Lady Metal y Lady Shadow tuvieron un debut muy exitoso al derrotar a Hera y Miss Guerrera.

En match relámpago en el embudo coliseíno, La Catalina sigue con su racha ganadora imponiéndose a La Jarochita, quien reclamó que el réferi hizo un conteo rápido.

La Ola Negra (Akuma y Espanto Jr. ) se convirtieron en nuevos Campeones de Parejas de la Arena Coliseo quienes destronado a Furia Roja y Guerrero de la Muerte en la capital del país.

En la estelar, Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero cayeron en dos caídas al hilo ante Atlantis, Blue Panther, Octagón luego de que el de «Otro Nivel» le arrancara la máscara a Atlantis.

LOS RESULTADO COMPLETOS:

1) Cachorro, Diamond, Eléctrico vencieron a Dr. Karonte I, Enfermero Jr., Inquisidor

2) Lady Metal y Lady Shadow derrotaron a Hera y Miss Guerrera

3) Match Relámpago: La Catalina venció a La Jarochita

4) Fugaz, Star Black, Valiente derrotaron a Cancerbero, Kráneo, Luciferno

5) Campeonato de Parejas de la Arena Coliseo: Akuma y Espanto Jr. vencieron a Furia Roja y Guerrero de la Muerte © conquistando el título

6) Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero derrotaron a Atlantis, Blue Panther, Octagón por descalificación

.

• Domingo Familiar de Arena México – 08/octubre/2023

Persephone y Miss Guerrera se llevaron la primera victoria del el evento dominical de Arena México superando a Lady Shadow y Andrómeda.

En el match relámpago, Reyna Isis pasó sobre Lluvia tras un furioso ataque.

En la batalla estelar, Atlantis, Atlantis Jr. y Volador Jr. dieron cuenta de Averno, Euforia y Mephisto.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Miss Guerrera y Persephone vencieron a Andrómeda y Lady Shadow

CMLL debut of Andrómeda

2) Histórico y Pelon Encapuchado derrotaron a El Gallero y Raider

3) Match Relámpago: Reyna Isis venció a Lluvia

4) Guerrero Maya Jr., Pegasso, Stigma derrotaron a Dark Magic, Okumura, Pólvora

5) Hijo del Villano III, Villano III Jr., Zandokan Jr. vencieron a Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II, Sagrado

6) Atlantis, Atlantis Jr., Volador Jr. derrotaron a Averno, Euforia, Mephisto.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 09/octubre/2023

La Escuela Poblana Femenil presentó a sus primeras gladiadoras, quienes hicieron su debut en el Templo del Dolor. Lady Amazona, Astoreth, Mayahuel y Shitara se suman a Lady Metal, siendo protagonistas de la lucha inicial.

En el combate súper estelar, Atlantis Jr., Máscara Dorada, Volador Jr. se llevaron el duelo ante Gran Guerrero, Stuka Jr. y Último Guerrero cuando éste último fue descalificado tras quitarle su tapa a Máscara Dorada.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Astoreth y Lady Amazona vencieron a Mayahuel y Shitara

debuts four all four women, part of a training class alongside Lady Metal and led by Pegasso.

2) Blue Shark y Rayo Metálico derrotaron a Espíritu Maligno y Fénix SO

3) Meyer, Retro, Valiente Jr. vencieron a Perverso, Prayer, Siki Osama

4) La Jarochita y Lluvia derrotó a Stephanie Vaquer y Zeuxis

5) Felino, Felino Jr., Hechicero vencieron a Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II, Sagrado

6) Atlantis Jr., Máscara Dorada, Volador Jr. derrotaron a Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero por descalificación

.

• Martes de Nuevos Valores de Arena México – 10/octubre/2023

En choque de microestrellas, Micro Gemelo Diablo I y Micro Gemelo Diablo II dominaron a Chamuel y Mije; éste último entró como reemplazo de Perikito Zacarías.

Olympia y Persephone integraron una poderosa dupla que dominó a La Guerrera y La Vaquerita.

En un despliegue de rudeza, Stephanie Vaquer castigó sin contemplaciones a Amapola por lo que fue descalificada junto con La Catalina. De esta manera Amapola y Metálica fueron las ganadoras.

Máscara Dorada y Último Guerrero se reencontraron en un ring, pero en match relámpago. El joven sensación se llevó el triunfo sin problemas.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Micro Gemelo Diablo I y Micro Gemelo Diablo II vencieron a Chamuel y Mije (9:55). 2) Olympia y Persephone derrotaron a La Guerrera y La Vaquerita (11:07).

3) Pegasso, Pelon Encapuchado, Stigma vencieron a Apocalipsis, Cholo, Disturbio (12:16).

4) Amapola y Metálica derrotaron a La Catalina y Stephanie Vaquer por descalificación (12:13)

5) Match Relámpago: Máscara Dorada venció a Último Guerrero (9:08)

6) Bárbaro Cavernario, Stuka Jr., Terrible derrotaron a Atlantis Jr., Star Jr., Volador Jr. (17:31).

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 10/octubre/2023

En el bastión de Occidente del CMLL, seis luchadoras volvieron a ponerse a prueba en la batalla inicial. Esta vez tocó turno a Adira, Dulce Kitty y Yemaya quienes superaron a Atenea, La Pantera y Maldita Estrella.

En la lucha principal, Ángel de Oro, Niebla Roja y Templario dieron cuenta de Arlequín, Averno y Sagrado.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Adira, Dulce Kitty, Yemaya vencieron a Atenea, La Pantera, Maldita Estrella

2) Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Eclipse Jr. derrotaron a Destello, Pesadilla, Shezmu

3) Halcón Suriano Jr., Misterio Blanco, Misterio Negro vencieron a Obek, Rav, Último Ángel

4) Demonio Maya, Kráneo, Nitro derrotaron a Mr. Trueno, Rey Trueno, Volcano

5) Ángel Rebelde, Halcón Negro Jr., Optimus, Trono vencieron a Crixus, Max Star, Neón, Vegas

6) Barboza y Zandokan Jr. derrotaron a Hijo del Villano III y Villano III Jr. y a Felino Jr. y Vaquero Jr. y a Furia Roja y Guerrero de la Muerte

7) Ángel de Oro, Niebla Roja, Templario vencieron a Arlequín, Averno, Sagrado.

.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 13/octubre/2023

.

– Sábado de Arena Coliseo – 14/octubre /2023

.

– Domingo Familiar de Arena México – 15/octubre /2023

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 16/octubre/2023

.

– Martes de Nuevos Valores de Arena México – 17/octubre/2023

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 18/octubre/2023