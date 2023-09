Nos encontramos a unas horas de que se efectué la función más importante del año para el Consejo Mundial de Lucha Libre y en «Mirada Semanal CMLL» hacemos recuento de lo que fue la semana previa a este magno evento.

► Mirada Semanal CMLL

Se definió al último invitado a la gran fiesta del Aniversario al concluir las eliminatorias de la Copa Independencia. Además, se dieron los últimos escarceos entre los involucrados en los duelos de apuestas y encuentros de campeonato, dejando los ánimos exaltados para el evento del 90 aniversario.

Pero no demoremos más y vamos con los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 08/septiembre/2023

Rugido se proclamó como el segundo finalista de la Copa Independencia, tras imponerse en la última eliminatoria donde participaron diez luchadores.

En un emocionante duelo en match relámpago, Volador Jr. se impuso a Bárbaro Cavernario.

En la estelar, Atlantis Jr., Máscara Dorada, Místico doblegaron a Guerrero Maya Jr., Templario, Titán. Cada luchador del CMLL vistió con los colores y fueron secundados por una mascota de la NFL, como parte de una promoción con NFL México. Equipos: Atlantis Jr. (Dallas Cowboys), Máscara Dorada (Los Angeles Rams), Místico (Denver Broncos, grupo líder), Guerrero Maya Jr. (Kansas City Cheifs), Templario (Las Vegas Raiders), Titan (Arizona Cardinals). Místico sometió a Templario, aunque el equipo de Templario ganaría el enfrentamiento de la Semana 1.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Kaligua y Pequeño Magía vencieron a Mercurio y Pierrothito (8:23)

2) Relevos Increíbles: La Jarochita y Zeuxis derrotaron a Lluvia y Stephanie Vaquer (9:35).

3) Copa Independencia – 2ª Fase: Rugido venció a Capitán Suicida, Star Black, Stigma, Dark Panther, Hombre Bala Jr., Max Star, Zandokan Jr., Akuma, Hijo del Villano III, El Coyote, Crixus (40:18). Capitan Suicida reemplazó a Dulce Gardenia. Orden de eliminación: Max Star (por Hombre Bala), Coyote (Crixus), Hombre Bala (Zandokan), Suicida (Villano III), Stigma (Akuma), Villano III (Rugido), Akuma (Zandokan), Zandokan (Dark Panther), Crixus (Star Black), Dark Panther (Rugido), Star Black (Rugido)

4) Match Relámpago: Volador Jr. derrotó a Bárbaro Cavernario (9:20).

5) Relevos Increíbles: Atlantis Jr., Máscara Dorada, Místico venció a Guerrero Maya Jr., Templario, Titán (14:33).

• Sábado de Arena Coliseo – 09/septiembre/2023

En el evento sabatino en el embudo coliseino, Valiente salió avante ante Felino centella.

La batalla semifinal llega a su fin cuando Los Gemelos Diablo se encargaron de Espíritu Negro y junto al Sagrado parten con la mano en alto. El resto del equipo caído estuvo conformado por Rey Cometa y Volcano.

Atlantis Jr. y Star Jr. fueron derrotados con una combinación letal de Niebla Roja y Hechicero. Los rudos sellaron este duelo con una gran victoria.

LOS RESULTADO COMPLETOS:

1) Micro Gemelo Diablo I Y Micro Gemelo Diablo II vencieron a Mije y Periquito Zacarías

2) Relevos Increíbles: La Magnifica, La Vaquerita, Metálica derrotaron a Amapola, La Guerrera, La Maligna

3) El Coyote, Okumura, Raider vencieron a Arkalis, Pegasso, Rey Samuray

4) Match Relámpago: Valiente derrotó a Felino

5) Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II, Sagrado vencieron a Espíritu Negro, Rey Cometa, Volcano

6) Ángel de Oro, Hechicero, Niebla Roja derrotaron a Atlantis Jr., Soberano Jr., Star Jr.

.

• Domingo Familiar de Arena México – 10/septiembre/2023

En match relámpago de Amazonas, Reina Isis usó su mayor experiencia para rendir a La Catalina.

Los experimentados Blue Panther y Panterita del Ring se apuntaron la victoria ante Villano III Jr. y Magnus, quienes revivieron sus problemas y surgieron los retos entre ambos.

Triunfo para Dragón Rojo Jr., El Terrible y Volador Jr. en el encuentro estelar. Gran cierre de esta función dominical en la Arena México.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Minos y Pequeño Violencia vencieron a Galaxy y Shockercito

2) Astral, Diamond, Valiente Jr. derrotaron a Dr. Karonte I, Dr. Karonte II, Raider

Tecnicos took 1/3.

3) Blue Panther Jr., Flyer, Magia Blanca vencieron a Difunto, El Coyote, Felino Jr.

Coyote replaced Misterioso

4) Match Relámpago: Reyna Isis derrotó a La Catalina

5) Blue Panther, Panterita del Ring, Valiente vencieron a Magnus, Rey Bucanero, Villano III Jr.

6) Dragón Rojo Jr., Terrible, Volador Jr. derrotaron a Euforia, Niebla Roja, Soberano Jr.

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 11/septiembre/2023

En el templo del dolor, Máscara Dorada, Soberano Jr., Titán pasaron sobre Crixus, Difunto, Zandokan Jr.

En la estelar, Ángel de Oro, Dragón Rojo Jr., Niebla Roja fueron implacables ante Atlantis Jr., Star Jr., Volador Jr.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Dreyko y Rey Apocalipsis vencieron a Amnesia y Millenium

2) Micro Gemelo Diablo I y Micro Gemelo Diablo II derrotaron a Átomo y Chamuel

3) Match Relámpago: Meyer venció a Disturbio

4) Cancerbero, Luciferno, Virus derrotaron a Espíritu Negro, Rey Cometa, Stigma

5) Máscara Dorada, Soberano Jr., Titán vencieron a Crixus, Difunto, Zandokan Jr.

6) Ángel de Oro, Dragón Rojo Jr., Niebla Roja derrotaron a Atlantis Jr., Star Jr., Volador Jr.

.

• Martes de Nuevos Valores de Arena México – 12/septiembre/2023

Con un gran triunfo, los rufianes El Terrible y Bárbaro Cavernario son los vencedores en el encuentro semifinal de la noche.

Con un foul de Soberano Jr., Máscara Dorada y su equipo completado por Hechicero y Atlantis Jr. se llevaron la victoria por la vía de la descalificación.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Acero, Aéreo, Galaxy vencieron a Angelito, Kaligua, Pequeño Magía

2) Hera, Olympia, Reyna Isis derrotaron a La Guerrera, La Magnifica, Skadi

3) Match Relámpago: Pelón Encapuchado venció a El Coyote

4) Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II, Sagrado derrotaron a Fugaz, Star Jr., Valiente

5) Star Black y Titán vencieron a Bárbaro Cavernario y Terrible

6) Relevos Increíbles: Atlantis Jr., Hechicero, Máscara Dorada derrotaron a Euforia, Soberano Jr., Stuka Jr.

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 18/junio/2023

En el último choque previo a sus respectivos encuentros de apuestas, Averno y Dragón Rojo Jr. salieron triunfantes ante Templario y Último Guerrero.

Los Hermanos Chávez mostraron toda su rudeza, especialmente cuando Ángel de Oro fauleó a Volador Jr. y fueron descalificados en favor de los técnicos.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Adira, Alondra, Lady Shadow vencieron a Hatanna, La Pantera, Sexy Sol

2) Centinela, Nexy, Valkiria derrotaron a Katara, Magia Azul, Náutica

3) Barboza, Draego, La Fashion, Persa vencieron a Bestia Negra, Leo, Omar Brunetti, Vaquero Jr.

4) La Jarochita y Lluvia vs Stephanie Vaquer y Zeuxis

double pin with Vaquer and Lluvia.

5) Averno y Dragón Rojo Jr. derrotaron a Templario y Último Guerrero

6) Místico y Volador Jr. vencieron a Ángel de Oro y Niebla Roja por descallificaciòn

.

► Próximos Encuentros

– Sábado de Arena México – Gran Función del 90 Aniversario 16/septiembre/2023

.

– Domingo Familiar de Arena México – 17/septiembre/2023

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 18/septiembre/2023



.

– Martes de Nuevos Valores de Arena México – 19/septiembre/2023

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 19/septiembre/2023