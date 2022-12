La caída de AEW Rampage

Cuando se analice con el paso de los años el legado dejado por CM Punk en AEW, tal vez ni siquiera pueda hablarse de que la figura del «Best in the World» estableció a Rampage como algo relevante. Lejos queda ya la candencia de este espacio de los viernes durante los dos primeros meses posteriores al debut de Punk.

Que no se malinterprete esta introducción: parece bastante improbable que a corto y medio plazo Warner Bros. Discovery cancele Rampage, pues la lucha libre per se supone un producto provechoso, al exigir bajos costes de producción y habitualmente ofrecer unas cifras de audiencia dignas. Resultaría difícil que TNT encontrara un programa que le rentara tan bien sobre la misma franja horaria.

Pero obviando los ratings y demás vicisitudes televisivas, recupero la figura de Punk, pues creo que su trayectoria en Rampage define bien la decadencia a la que este show se ha visto condenado por AEW. Y es que tras el memorable «First Dance» de Punk en agosto de 2021, «The Second City Savior» sólo disputó tres combates en Rampage, pasando a partir de finales de octubre del mismo a año a competir exclusivamente sobre Dynamite.

Punk sólo pisó de nuevo Rampage para anunciar el pasado 3 de junio su vacancia del Campeonato Mundial AEW, y su presencia no consiguió que alcanzara los 500 mil espectadores de media. Véase, la mitad de lo logrado entonces con ese «First Dance».

Los responsables de AEW se apresuraron en aclarar, meses antes de su estreno, que Rampage no sería una suerte de WCW Thunder. Pero si echamos un vistazo al contenido de cada episodio, y sobre todo, lo comparamos con el de cada capítulo de Dynamite, las diferencias saltan a la vista. Mientras AEW hace todo lo posible por que Dynamite parezca un show imperdible, sus esfuerzos por conceder empaque e imprevisibilidad a Rampage se antojan laxos.

Algo un tanto ilógico si tenemos en cuenta la enorme cantidad de talentos estelares que posee AEW y que podrían luchar en Rampage semana sí semana también y hacer de él un verdadero complemento de Dynamite, según vendieron Tony Khan y Cía.

Hoy, y volviendo a los números, Alfred Konuwa pone de manifiesto en Forbes un dato rotundo sobre el desempeño de Rampage desde su estreno el 14 de agosto de 2021.

No es tarde aún en el caso de Rampage. Si bien AEW ha perdido cierto tirón, conserva candencia como para modificar la percepción que los fans tienen de Rampage actualmente. Más allá de estar situado en una franja horaria poco propicia y el lastre de los «spoilers» por emitirse grabado, Rampage se queda a las puertas de lo que podría ser.

