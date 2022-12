El futuro de Jake Something: "Sería genial ir a WWE"

Jake Something es un reconocido luchador independiente que además de trabajar habitualmente en el circuito independiente también lo hace en grandes compañías como NJPW o IMPACT! Wrestling. Y ha trabajado en AEW. Está encantado con lo que está haciendo pero también cree que sería genial ir a WWE. De ello estuvo hablando recientemente en Wrestling Winedown. En sus 12 años de carrera, nunca ha luchado en la organizacion McMahon. Y tampoco señala que sea el destino que va a tomar, pero entendemos que aceptaría si se lo ofrecieran.

► El futuro de Jake Something

“Ni siquiera lo sé. Lo quiero todo, ¿verdad? Así que solo quiero asegurarme de ir a donde me sienta mejor (y) me acomode mejor. Me lo estoy pasando bien haciendo lo que estoy haciendo ahora. Me gusta poder hacer lo que quiero. Eventualmente, firmaré algo, pero no sé qué será. Me encanta trabajar con New Japan, me encanta hacer todas las cosas independientes, me encantan las pequeñas cosas que hice con AE, me encantan las cosas que hice con IMPACT. WWE sería genial. He trabajado con mucha gente en la WWE. Así que creo que tengo muchas posibilidades, y todavía no sé cuál es la adecuada. Pero veremos qué pasa. Ni siquiera me apresuro porque tengo muchas cosas en el horizonte, muchas pequeñas charlas que he estado teniendo, así que tengo que ver qué se siente bien».

Veremos si próximamente tenemos más información sobre el futuro luchítico de Jake Something. Pero probablemente no cambie demasiado en un futuro cercano. Y realmente no hemos tenido ningún detalle acerca de que haya tenido un acercamiento con WWE.