Kurt Angle quiere ver a Dolph Ziggler en el panorama titular

Dolph Ziggler ha tenido una buena carrera en la WWE, donde incluso logró conseguir el Campeonato Mundial de Peso Completo, y ahora es todo un veterano. A sus 42 años, sabe que no le queda mucho recorrido y ha tenido apariciones esporádicas en televisión, pero ha logrado aprovechar cada oportunidad que se le presenta y siempre es una gran ayuda para las Superestrellas emergentes. No obstante, hay quienes abogan por él para que pueda tener una nueva oportunidad de llegar a la cima, lo cual ya saboreó en su momento al ser dos veces Campeón Mundial.

► Kurt Angle valora el trabajo de Dolph Ziggler

Varios fanáticos han dicho a lo largo de los años que Dolph Ziggler está subestimado y aún no se ha utilizado en todo su potencial. Algo de protagonismo tuvo el año pasado cuando fue Campeón NXT por un tiempo hasta que lo perdiera ante Bron Breakker luego de WrestleMania 38.

Mientras hablaba en el reciente The Kurt Angle Show, el miembro del Salón de la Fama de la WWE, Kurt Angle, dejó en claro que cree que WWE debería darle a Dolph Ziggler otro impulso a nivel de evento estelar, ya que considera que a los fanáticos les encantaría ver que eso suceda.

“Él fue campeón mundial en un momento particular, creo. Lo impulsan a veces y a veces no. Parece ser inconsistente, pero merece ser impulsado constantemente. ¿Sabes que? Es como el MVP de la empresa. Podrías ponerlo donde quieras.”

Dolph Ziggler sabe que no le quedan muchos años de carrera, y tampoco ha aparecido con regularidad en televisión, aunque eso no implique que no esté pensando en su futuro, puesto que planea dedicarse a la comedia una vez que cuelgue los botines, y se está preparando para aquello.