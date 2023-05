The Rock no ha competido en un combate completo desde que perdió el Campeonato WWE ante John Cena en WrestleMania 29. Sin embargo, hizo una breve aparición tres años después, derrotando a Erick Rowan en solo seis segundos. Desde entonces, los fanáticos han estado anticipando ansiosamente una pelea de ensueño entre The Rock y Roman Reigns, algo que no se concretó este año a pesar de que fue parte de los rumores hace unos meses.

► Kurt Angle elogia el estado físico de The Rock

El miembro del Salón de la Fama WWE, Kurt Angle y antiguo rival de The Rock, cree que «The Great One» todavía tiene lo que se necesita para trabajar en un combate de 30 minutos en WrestleMania. El héroe olímpico dio sus impresiones en el reciente episodio de su podcast The Kurt Angle Show, sustentando su afirmación en el hecho de que The Rock ha estado cuidando su cuerpo y cree que con un poco de entrenamiento podría llegar a competir sin problemas.

“Realmente entrena duro y ha podido mantener su cuerpo joven y activo. Cuando lo ves entrenar, no solo hace mucho entrenamiento con pesas y esas cosas, también hace muchos ejercicios pliométricos y cosas así. Creo que todavía podía luchar”.

“Creo que si quiere hacerlo, podría hacer una buena lucha de 30 minutos en WrestleMania. No lo dudo ni por un segundo. Es capaz de cuidar su cuerpo tanto como lo ha hecho últimamente. No veo que sea un problema para él”.

Habrá que ver si The Rock alguna vez volverá al cuadrilátero, él mismo se descartó de WrestleMania 39 un tiempo antes del evento, bajo la premisa de que no tendría el suficiente tiempo para prepararse para afrontar un combate en un escenario grande; no obstante, la esperanza de un enfrentamiento contra Roman Reigns sigue latente, y dependerá de la ocupada agenda del hoy actor para ver si este puede darse en WrestleMania 40 en abril del próximo año.