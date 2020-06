En las últimas semanas, Kris Statlander ha aparecido con bastante regularidad en los programas semanales de AEW Dynamite y disputó un encuentro en AEW Double or Nothing contra Penelope Ford, a quien derrotó en un regular encuentro. El miércoles pasado, Statlander hizo dupla con la Campeona Mundial AEW Hikaru Shida, en una causa perdedora, ya que fueron derrotadas por Nyla Rose y Penelope Ford.

Al parecer aquella lucha del miércoles ha ocasionado de que AEW pierda a otra de sus principales figuras en su división femenil, ya que lamentablemente, a Kris Statlander se le ha desgarrado el ligamento cruzado anterior y necesitará cirugía para repararlo.

Según PWInsider, Statlander sufrió la lesión durante su combate por equipos que tuvo lugar en AEW Dynamite el miércoles pasado. Esto supone un gran golpe para la división femenil de AEW, ya que Britt Baker también resultó lesionada el mes pasado y recién regresará para AEW All Out. Se desconoce cuánto tiempo permanecerá Statlander, aunque las lesiones como estas generalmente requieren de seis a nueve meses de recuperación, dependiendo de la cirugía y otros factores.

En su cuenta de Twitter el día de ayer, Kris Statlander hizo el desafortunado anuncio donde confirma su lesión, fue una rotura de alto grado en su ligamento cruzado anterior.

Since the news is out. I told you I'd dive on Kip again and dammit I did. But in doing so, I ended up with a high grade tear in my ACL. Yes I need surgery. Yes I'll be out of the ring for a while. I'll do my best to still show up on your TVs as much as I can.

Ella reveló que resultó lesionada durante un tope contra Kip Sabian e impactó en el suelo. De inmediato, Statlander se toma su rodilla. He aquí el video donde ocurrió la desafortunada lesión.

.@thePenelopeFord managed to not only get the win with @NylaRoseBeast. But, pin the current #AEW Women's World Champion @shidahikaru!

Watch #AEWDynamite every Wednesday night on @TNTDrama 8e/7c

— All Elite Wrestling (@AEWrestling) June 12, 2020