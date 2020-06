Cuando a los fanáticos se les permite regresar dentro de los lugares para eventos deportivos, el presidente de UFC, Dana White, no se conformará con eventos con multitud reducida.

La pandemia de coronavirus ha hecho sentir su presencia a nivel mundial. El mundo del deporte no fue la excepción. En su mayor parte, a los fanáticos se les ha prohibido asistir a eventos deportivos. Algunas partes del mundo, incluido Japón, permitirán que los fanáticos ingresen a lugares con una capacidad reducida. Las blancas no son fanáticas de esa idea cuando se trata de tarjetas UFC.

Durante la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC en ESPN 10, White habló sobre hacer que los fanáticos regresen a los eventos en el futuro. Dijo que está ansioso por ver qué estados comenzarán a permitir que los fanáticos vuelvan a entrar.

Cuando se le preguntó si está considerando permitir a los fanáticos en los eventos de UFC a capacidad reducida, White dejó en claro que no está a bordo.

"Sí, no haré eso. No haré una arena del 50 por ciento. Me quedaré aquí [UFC Apex]. Tiene más sentido quedarse aquí ”.