Kris Statlander: «Quiero volver a ser campeona»

La luchadora de AEW Kris Statlander tiene varias metas, que incluyen reinar nuevamente, evitar lesiones graves y probar las mieles de NJPW. Antes de pasar a sus declaraciones, es interesante que recordemos que, entre otros títulos que ostentó en promociones independientes, fue Campeona TBS durante 174 días de mayo a noviembre de 2023. Así mismo, de junio de 2020 a marzo de 2021 estuvo lejos de los rings por daños en el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Y hasta ahora nunca ha luchado en Japón ni en un evento de la compañía nipona más allá de Forbidden Door de 2024, donde ella y Momo Watanabe fueron derrotadas por Willow Nightingale y Tam Nakano.

► Las metas de Kris Statlander

«Diría que, en cuanto a metas a largo plazo, lo mejor que puedo pedir es no tener más lesiones graves. A corto plazo, me encantaría ser campeona de nuevo, quizás participar en uno de estos shows de New Japan cuando pasen por aquí. Creo que son metas que, aunque no son fáciles, están dentro de lo posible. No quiero decir que no sea alguien orientada a objetivos, pero en la lucha libre, como en la vida, todo cambia día a día. Así que estoy agradecida de poder hacer lo que hago cada día, aprovechar al máximo cada oportunidad que se presente, y cuando surjan oportunidades, haré lo mejor que pueda para sacarles provecho. Así que, ya sea que las cosas pasen o lleguen a mí, las aceptaré con gratitud y haré lo mejor posible con ellas», le dice Statlander a Youngstown Studio.

Kris podría estar cerca de intentar recuperar el título de la casa Élite ya que está rivalizando con Mercedes Moné. En el próximo episodio de Dynamite enfrentará a su guardaespaldas, Kamille.

