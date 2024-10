Liv Morgan: «Rhea, Nia, Tiffany… No me preocupo»

La actual Campeona Mundial de WWE tiene muchos frentes abiertos pero Liv Morgan no está mirando sobre su hombro por lo que pueda pasar. Sí debería hacerlo una de sus oponentes, Rhea Ripley, habida cuenta del brutal ataque que sufrió en el show más reciente de NXT; un ataque del que no se ha revelado todavía la responsable.

► Liv Morgan, despreocupada

«En Bad Blood, para mí, ese era el final. Pero Rhea parece insatisfecha con el final de esa lucha y ahora está un poco obsesionada; no nos deja en paz. Así que siento que podría haber un asunto pendiente que debo resolver. Así que tal vez esto aún no haya terminado. Tengo que prepararme para enfrentar a Nia Jax en Crown Jewel. También tengo a Tiffany, que potencialmente podría intentar canjear su contrato contra mí, y luego está Rhea, que literalmente se ha convertido en una acosadora para mí y para Daddy Dom. Así que hay muchas cosas sucediendo. Pero, por suerte, no tengo que estar mirando sobre mi hombro. ¿Sabes por qué? Porque tengo a Raquel Rodriguez vigilando por mí.»

Al mismo tiempo, la integrante del Judgment Day se está preparando para colisionar con la Campeona WWE, Nia Jax, este próximo sábado 2 de noviembre, en Crown Jewel; en un combate que será por el inagural título propio del evento premium. Cualquiera de las dos puede elevar todavía más el gran 2024 que están viviendo.

E igualmente, tanto entonces como en cualquier momento posterior Tiffany Stratton podría cobrar su maletín de Money in the Bank para intentar destronarla. No solo a ella sino también a «The Irresistible Force», la que hasta ahora es su amiga, o algo así. Sin duda, Liv Morgan está en una situación magnífica pero peligrosa.

¿Ves a Liv Morgan perdiendo ante alguna de las tres luchadoras?

