Se ha hecho viral la reacción de los alumnos de The Wrestling Club hacia el duelo que conjuntaron Will Ospreay y Konosuke Takeshita en AEW Revolution 2024. Y es que demostraciones luchísticas como esta, con dos brillantes gladiadores dejando secuencia espectacular tras secuencia espectacular, sin mayores complementos ni artificios, resultan necesarias por su potencial para crear nuevos seguidores.

Ospreay acaparó muchos aplausos, pues el británico tuvo su debut competitivo como «All Elite», pero un gran combate es como un buen tango, y Takeshita supuso el partenaire perfecto. Luego del amplio bagaje del británico en Japón, Ospreay se sintió como en casa con Takeshita, aunque este nunca hiciese carrera en NJPW y aunque nunca se hubieran enfrentado antes.

El pasado septiembre, Takeshita reconocía así la calidad de Ospreay durante entrevista concedida a Tokyo Sports.

«En este momento, me estoy acercando cada vez más a convertirme no solo en el mejor luchador en Japón, sino también en el mejor del mundo. Pero si hay alguien además de mí que se acerque a ese nivel, es Will Ospreay […] «Creo que Will Ospreay en el último año o dos ha sido el mejor del mundo, sin importar su condición física, mentalidad o carisma. Pero yo mismo también pienso que soy el mejor luchador del mundo. Luchadores de todas partes del mundo dicen que soy el mejor, y si me uno a Will Ospreay, a quien reconozco, ¿no seríamos los mejores del mundo? […]»

► Takeshita no descarta revancha

DDT Pro Wrestling, promotora en la que Konosuke Takeshita se dio a conocer, y de la que no se ha alejado, pues su acuerdo con AEW le permite trabajar puntualmente allí, quiso preguntarle bajo entrevista reciente por su aclamado combate contra Will Ospreay. He aquí lo dicho por «The Alpha».

«Me sorprendió la buena acogida que tuvo la lucha. Al día siguiente todo el mundo quiso hablar conmigo: luchadores, equipo de producción, árbitros, cámaras… Un luchador me dijo si habrá alguna revancha. Creo que aún no hemos demostrado todo lo que podemos hacer, así que creo que una revancha sería incluso mejor. Después de 12 años como luchador profesional, creo que he encontrado en Will Ospreay a mi gran rival, porque es un gran luchador de mi misma generación».