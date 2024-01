Konosuke Takeshita derrota claramente a Darby Allin

Konosuke Takeshita se enfrentó a una nueva prueba en su búsqueda por sumar más victorias, esta vez contra Darby Allin, quien se unió a la guerra contra la Familia de Don Callis.

El combate comenzó con un ritmo rápido, destacando la fuerza de Takeshita y la agilidad de Allin. Este último logró poner en aprietos a su oponente, evitando sus ataques durante algunos momentos.

Pero esto no duró mucho, pues el japonés no se iba a dejar amedrentar por su rival y a punta de golpes lo mantuvo en la lona; incluso le acomodó un fuerte rodillazo cuando Darby se lanzó con un tope suicida afuera del ring.

Fue en ese momento en que Konosuke tomó el control, manteniendo a su rival baste lastimado, a punta de fuertes golpes y castigos.

Konosuke Takeshita out here trying to kill Darby Allin ☠️ #AEWDynamite

pic.twitter.com/rY3Mfci8Rg

— Niko Exxtra (@nikoexxtra) January 4, 2024