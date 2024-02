Kofi Kingston se burla de Jimmy Uso y Jey Uso

Jey Uso y Jimmy Uso están en guerra. Por lo que era bastante esperable que en esta edición de WWE 2K24, se hiciera referencia a ello. Lo que tocó por sorpresa a algunos fans, es el hecho de que uno de ellos tiene un rating mucho mayor a su hermano. Y en redes sociales hubo memes y burlas de ello.

Kofi Kingston, quien ha estado también junto a Xavier Woods en rivalidades de importancia con The Usos, aprovechó el momento para también burlarse de los hermanos Uso. Esta fue la publicación que hizo a través de su cuenta de X, antes Twitter:

But I thought they were twins? 🤔 @WWEBigE @AustinCreedWins https://t.co/7aT6Bns1pr

— Kofi Kingston (@TrueKofi) February 20, 2024