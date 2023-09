Tyson Kidd echa la vista atrás para reflexionar sobre sus luchas con Bryan Danielson y el infame antiguo programa de WWE Saturday Morning Slam. Todo en su reciente entrevista en Out of Character, en la misma en que reivindicaba a Angelon Dawkins, a quien señala como un líder.

Daniel Bryan x Tyson Kidd. Throughout 2011, the two stars who once met in the NJPW BOSJ gave US mainstream fans a look at a style not regularly featured on WWE programming at the time. 🌟 pic.twitter.com/260PK0AxzA

