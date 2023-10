Khamzat Chimaev responde a Bo Nickal

El invicto Nickal recientemente criticó a Chimaev, diciendo que estaba «decepcionado» porque UFC no lo ofreció como oponente de reemplazo para Chimaev en UFC 294 este sábado. Originalmente se suponía que Chimaev pelearía contra Paulo Costa , pero como Costa se retiró debido a una infección, Chimaev ahora pelea contra el ex campeón de peso welter Kamaru Usman .

A Nickal no le ha faltado confianza desde que hizo su debut profesional en MMA hace apenas 16 meses, pero después de una condecorada carrera de lucha libre universitaria, ha justificado las expectativas con varias actuaciones espectaculares.

Se le preguntó a Chimaev sobre la mención de Nickal en el día de prensa de UFC 294 y «The Wolf» parece más que feliz de ver cómo se compararía su lucha en una pelea de MMA.

“Creo que este tipo es una gran mierda. No sé lo que está diciendo. No está luchando por los puntos, hombre. Aquí no jugamos a la lucha libre.

“No me importa si alguien me derriba, voy a subir y aplastarle la cara. No creo que este tipo vaya a venir a la jaula y venir a derribarme. No es lucha libre. No nos quedamos como luchadores”.

El nombre de Nickal surgió después de que le preguntaran a Chimaev qué pensaba de la lucha libre de Usman. Usman, otro peleador con una sólida experiencia en lucha libre, ha demostrado una defensa de élite en derribos en su carrera de 17 peleas en UFC, una racha que lo vio ganar sus primeras 15 peleas para la promoción y reinar como campeón de peso welter de 2010 a 2022.

Chimaev evocó el nombre del gran Khabib Nurmagomedov para explicar por qué confía en su lucha de cara al sábado.

«Es la lucha libre estadounidense, yo soy la lucha de montaña. Es una gran diferencia. En realidad, ¿recuerdas lo que Khabib le hizo a [Justin] Gaethje? He visto algunos videos de Gaethje y Usman luchando. Luchan, tal vez 50-50, tal vez a Usman le fue un poco mejor. Entonces Khabib muestra habilidades de lucha, nuestras habilidades, todos saben que tengo casi el mismo estilo de lucha, Khabib y yo, y va a ser la misma mierda”.

Cuando Chimaev suba a la jaula en UFC 294, será apenas su tercera pelea desde 2021. Esa es una fuerte disminución en la actividad para un peleador que debutó con tres finalizaciones en un lapso de tres meses allá por 2020. Un ataque grave de COVID- 19 puso en peligro la carrera de Chimaev hace dos años, pero desde entonces el luchador ha afirmado que está listo para competir.