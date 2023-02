Khamzat Chimaev critica a Colby Covington

Khamzat Chimaev ha afirmado que Colby Covington no quiere pelear con él después de exponer sus planes de futuro en la UFC.

El ascenso de “Borz” ha sido increíble en el Ultimate Fighting Championship. En tan sólo unos años, se ha convertido en una de las mayores estrellas de la promoción y de todas las artes marciales mixtas.

A raíz de su reciente estado de forma, ha hecho saber que quiere ganar un cinturón. También ha hecho saber que quiere enfrentarse a Colby Covington. Desde su victoria sobre Jorge Masvidal el pasado mes de marzo, no se ha vuelto a ver a ‘Chaos’ en la jaula.

Un encuentro entre los dos parece inevitable en este momento. Sin embargo, en una entrevista reciente, Chimaev ha sugerido que Colby en realidad no quiere pelear con él.

“Yo tampoco tengo ni idea. Al principio dijeron que era Colby Covington. Llevamos medio año esperando. Parece que no lo quiere. Todos me llaman, pero en cuanto la UFC intenta hacer la pelea, empiezan a correr. Creo que será el ganador de [Kamaru] Usman contra [Leon] Edwards III, el que se lo lleve se enfrentará a mí”.

Chimaev continuó afirmando que planea pelear en el peso medio más pronto que tarde.

“Creo que pelearé contra Robert Whittaker. No tiene rival. Paulo Costa huyó después de hablar tanto de mí y de Robert, así que pelearé con Whittaker. Quiero esta pelea, aunque me gusta como ser humano. Es un tipo sólido, no habla basura, no cruza ninguna línea. Vamos a divertirnos en la rueda de prensa y a pelear entre nosotros“.