Kevin Von Erich luchó siempre sin botas, ¿por qué?

Kevin Von Erich, cuya vida está en los cines con la película ‘The Iron Claw‘ -le da vida Zac Efron- revela por qué durante toda su carrera luchó descalzo en su reciente visita a Talk is Jericho, el pódcast de Chris Jericho, que en la actualidad se encuentra envuelto en una notable polémica tras graves acusaciones. Kevin tuvo la oportunidad de aparecer recientemente en AEW, no para colaborar con The Ocho, pero estuvo en algunos buenos momentos con sus hijos, Marshall y Ross Von Erich aprovechando el estreno del film.

► Kevin Von Erich luchó siempre sin botas

«Bueno, hay muchas historias por ahí, pero la verdad es que tuve muchas cirugías de rodilla antes incluso de comenzar en la lucha libre, debido al fútbol. Las botas de cuero, se vuelven pesadas y me las quité una vez, Kerry solía hacerlo también, y nos encantaba porque sentías que podías volar al quitarte ese peso de los pies.»

Y rindiendo tributo a su padre, también Marshall lucha sin botas:

«¡Ahora no puedo luchar con botas! Es en serio, siempre hemos estado descalzos toda nuestra vida. Tenemos pies un poco descuidados porque parecen pezuñas. Hemos estado caminando descalzos por todas partes, es simplemente natural.»

No se sabe si The Von Erichs van a volver a AEW pero de momento Marshall y Ross continúan con sus carreras en la escena independiente, siempre con Kevin atento a sus hijos.