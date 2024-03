Kevin Sullivan habla de los esteroides en la lucha libre

Recientemente, la reconocida figura de la lucha libre, Kevin Sullivan, habló acerca de los efectos de los esteroides, y recordó cómo en su época, los luchadores tomaban esteroides a gran medida. Se mostró contento de que este ya no sea el caso para la mayoría de luchadores actuales. Estas fueron sus interesantes palabras en su podcast Tueday with The Taskmaster:

► Así se usaban esteroides en el pasado en la lucha libre, según Kevin Sullivan

«Los luchadores de hoy en día se cuidan mucho más, a diferencia de cómo lo hacía nuestra generación. Es que ya no están manejando tres mil millas a la semana. No creo que pasar tanto tiempo en autos permita tener la energía para hacer ejercicio y cuidar lo que se come, ¿sabes? Estos chicos jóvenes han aprendido una lección de los tipos de mi generación. Se puede ver cuánto ha avanzado la industria del bienestar desde mis días en la carretera, así como las actitudes generales hacia la nutrición.

«Los luchadores de hoy en día tienen excelentes suplementos y no están usando esteroides. Yo, que antes no pensaba así cuando los tomaba, ahora creo que los esteroides causan muchos problemas más adelante en la vida. Recuerdo cómo una vez vi a un luchador tomar una enorme dosis de esteroides y cómo los luchadores abordaban los esteroides en aquel entonces.

«No voy a mencionar su nombre, pero era un tipo enorme de la WWE. Era un gran nombre, estaba en un equipo de parejas. Lo vi inyectarse 9 centímetros cúbicos de una vez. Creo que eran tres jeringas con 3 centímetros cúbicos cada una. ¿Eso puede ser bueno para ti? En aquel entonces, si 1 centímetros cúbicos era la dosis recomendada por semana, la gente estaba tomando cinco».