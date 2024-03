Gangrel revela qué luchadores modernos añadiría a The Brood

Aunque logró poco a nivel individual en WWE, los fanáticos siempre han recordado y recordarán a Gangrel con su divertido personaje de vampiro, y por su grupo The Brood, en donde le dio importancia y dejó mostrar su talento a entonces dos jóvenes como Edge, hoy Adam Copeland, y Christian Cage, hoy ambos en AEW. Realmente, este grupo tuvo un buen impacto en la Attitude Era de WWF y tuvieron una rivalidad memorable con The Hardy Boyz.

Recientemente, Gangrel fue entrevistado en el podcast For the Love of Wrestling, en donde allí reveló qué luchadores modernos sería una buena adición a una versión de The Brood hoy en día. Estas fueron sus interesantes declaraciones

► Así estaría conformado The Brood en el 2024

«Me gustaría cambiar el rumbo de The Young Bucks y convertirlos en The Brood. Solo imagínate, ya sabes, jóvenes vampiros… Incluso iría más allá, me gusta Frankie Kazarian. Christopher Daniels también se suponía que sería uno de los miembros originales de The Brood. Ahora son mayores… pero creo que los Young Bucks encajarían realmente bien allí».

Recordemos que Gangrel fue mánager de Matt Jackson y Nick Jackson en un show de Rampage, a unque luego estos lo atacaron.