Kevin Sullivan elogia a Damian Priest en grande

Damian Priest se convirtió en el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo, y en uno de los símbolos de la nueva era de WWE, la Era Triple H, como muchos de los fans ya gustan llamar. Priest se ha consolidado en la cima de la marca Raw.

Y a muchos fanáticos les ha encantado que Priest ahora sea campeón mundial en WWE, pues consideran que es uno de los luchadores más talentosos a nivel técnico dentro del elenco. Y por eso, recibe también elogios de sus colegas, como el veterano del ring Kevin Sullivan.

► Damian Priest recibe el apoyo de Kevin Sullivan, reconocida personalidad de la lucha libre

El exluchador y ex programador de luchas en WCW, habló en la más reciente edición de su video podcast Tuesday with the Taskmaster, acerca de la coronación de Priest como campeón mundial y aseguró que cree que WWE está en la etapa inicial de aprovechar su verdadero potencial.

«Estuve en Ring of Honor por un corto tiempo cuando tenía un pequeño grupo. Ese grupo era conformado por Damian Priest, Steve Corino y B.J. Whitmer. Lo conozco bien. Y es por eso que le dije a Damian hace ya algún tiempo, tiene que ser hace tres o cuatro años que le dije:

‘Algún día estarás en el evento estelar de WrestleMania‘. Y si lo viste, es muy inteligente en el ring porque es uno de los pocos tipos que puede hablar en el ring y la gente ni siquiera lo ve cuando está en cámara. Dirige todo. Como en esa lucha de escaleras, pude verlo dirigiendo las cosas que pasaban en el ring.

«Se deshace de la escalera equivocada en el momento adecuado. Es muy, muy inteligente en el negocio. Tiene una gran personalidad. Trabaja muy duro y se entrenó muy duro para convertirse en luchador. Se merece esto, pero creo que apenas están empezando con él. Estoy deseando ver cómo progresa su trabajo».

Aunque Priest aún no ha encabezado un evento principal como WrestleMania, su participación en ambas noches de WrestleMania 40 ha sido destacada. En la primera noche, protagonizó una emocionante lucha donde, junto con Finn Bálor, perdió los campeonatos de parejas.

Sin embargo, en la segunda noche, Priest sorprendió al hacer efectivo su maletín de Money in the Bank sobre Drew McIntyre para ganar el título, asegurándose la victoria con algo de ayuda de CM Punk, quien intervino con su brazalete y patadas para debilitar a McIntyre previamente.