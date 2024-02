Kevin Owens y Logan Paul pelearon en conferencia de Elimination Chamber

WWE realizó en la madrugada de hoy, una, conferencia de prensa en Perth, Australia, previo al evento premium Elimination Chamber 2024 que tendrá lugar este sábado 24 de febrero desde el Optus Stadium en Perth, Australia.

La conferencia de prensa tuvo momentos divertidos y destacados, sin embargo, el que más está dando de qué hablar involucra a Kevin Owens y Logan Paul, quienes hace poco se enfrentaron en el Royal Rumble 2024, con victoria de Logan por descalificación para retener el Campeonato de los Estados Unidos WWE.

Durante el transcurso de la conferencia, Owen salió dentro del público para promocionar el evento y su participación en la Cámara de la Eliminación varonil. Owens dijo que todos los juegos y la diversión acababan hoy, porque mañana, iba a estar metido en una demoniaca y agotadora estructura de acero, la Cámara de la Eliminación.

Randy Orton, quien también luchará en la Elimination Chamber, apareció y dijo que él era quien realmente iba a ganar la lucha para estelarizar WrestleMania 40 ante Seth Rollins y salir de Australia con su campeonato mundial número 15. En este punto, llegó el Campeón de los Estados Unidos WWE, Logan Paul.

Los fans lo abuchearon con todas sus fuerzas, pero Logan respondió diciéndoles que darle este evento premium a esta ciudad de Perth, era una de las decisiones más pobres e incorrectas de WWE en su historia.

Luego de esto, Paul habló de Owens y hubo un pequeño intercambio de palabras, que terminó en una riña entre ambos. Triple H, Orton y otros oficiales de WWE tuvieron que separar a los luchadores, que se verán las caras nuevamente en poco más de 24 horas en el evento premium Elimination Chamber 2024, buscando el último repechaje para llegar a estelarizar WrestleMania. Este es el video con el encontronazo entre ambos:

UH. OH.#USChampion @LoganPaul & @FightOwensFight just got into a fight at the #WWEChamber Press Event! 😬😬😬 pic.twitter.com/3SWTVYdda6

— WWE (@WWE) February 23, 2024