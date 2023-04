Durante la época de WrestleMania 38, Kevin Owens se la pasó atacando al público de Texas diciéndoles, entre otras cosas, que eran lo peor. Esto eventualmente conllevó a un combate contra Steve Austin en dicho evento, que marcaría la interrupción (temporal) del retiro del miembro del Salón de la Fama WWE.

Kevin Owens se encuentra actualmente en un resurgimiento de su carrera después de convertirse, junto a Sami Zayn, en Campeón Indisputable de Parejas WWE, trabajando como técnico. En consecuencia al apoyo masivo que ha recibido por parte del público en los últimos meses, el ex Campeón Universal decidió hacer las paces y se disculpó con el público de Texas a lo grande durante un evento reciente de WWE Live.

Este domingo, WWE realizó su show en vivo en El Paso, donde Kevin Owens, Matt Riddle y Cody Rhodes se unieron para enfrentar a Imperium, con victoria de los primeros. Luego de la victoria de Owens, decidió hacer las cosas bien con los fanáticos en El Paso y todo Texas, dando un largo discurso, luego de lo cual Cody Rhodes le ayudó a colocar una mesa en el centro del ring. Después de atravesar la mesa por sí solo, Rhodes interactuó con un fanático que le pidió un bolígrafo, y luego le pidió a Owens que firmara la mesa y se la regalara a un fanático.

WE WANT TABLES! Thank you @CodyRhodes for setting up the table and texas forgives you, apology accepted 😆 @FightOwensFight #WWEElPaso #thankyou #elpaso pic.twitter.com/o869Ax2y4S

— angel gutierrez (@supaflygtz) April 17, 2023