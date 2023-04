Así ha afectado a Rob Van Dam reducir el azúcar

«Los nombres de las compañías no son suficientes para seguir, pero me siento mejor de lo que parece. Si no me ves apareciendo en ningún lugar, alguien tendrá que dar algunas explicaciones. Por supuesto, que siga publicando opiniones impopulares tal vez sea un factor». Rob Van Dam escribía recientemente estas palabras en redes sociales hablando sobre su futuro luchístico, cuando sabemos que el próximo día 29, formará parte del evento Superstar Showdown 4 de International Wrestling Cartel y que el mes que viene, 21 de mayo, estará en la convención Baltimore Celebfest.

Pero ahora dejamos a un lado sus próximos combates y apariciones para enfocarnos en que se siente mejor. RVD ha tenido muchos problemas de salud a lo largo de su carrera pero físicamente siempre, con mejores y peores momentos, ha lucido muy bien, algo totalmente necesario para su estilo en el ring. No obstante, últimamente lo está haciendo todavía mejor debido a que ha reducido el azúcar en su dieta diaria. Así mismo lo señala en otra reciente publicación en Twitter en la que enseña el cambio físico que ha dado en poco tiempo, el cual también le beneficiaría en sus siguientes luchas.

I’ve been depleting sugar for 3 or 4 weeks. Not that I ate a lot of it, but cutting back has made me feel way better.

“This me right now “ https://t.co/6k2Z4vx8J2 pic.twitter.com/hKr4RtBJNC

— Rob Van Dam (@TherealRVD) April 16, 2023