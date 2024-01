Kevin Owens: «CM Punk y yo acabaremos luchando»

Se especuló con que Kevin Owens y CM Punk no guardaban buena relación, por varios supuestos indicios durante la estancia del «Best in the World». Y aunque ahora desconocemos a ciencia cierta si existe cercanía (considerando lo mal que The Young Bucks, amigos de Owens, terminaron con Punk), deberán aprender a convivir dentro de la misma empresa.

Así hablaba Owens del regreso de Punk a WWE, noticia que tantos titulares propició hace ahora dos meses. Y ciertamente, «The Prize Fighter» fue bastante escueto.

«Sólo quiero divertirme en el trabajo. Entonces, si tiene esa mentalidad, genial».

Posteriormente, compartieron breve segmento el pasado mes en SmackDown, con la duda de qué propósito tuvo aún presente. ¿Guarda planes WWE de enfrentarlos?

► El inevitable CM Punk

Y ahora, Kevin Owens parece dar respuesta a la pregunta planteada por aquella interacción. Bajo entrevista con India Today, el canadiense ve poco menos que inevitable que él y Punk acaben batiéndose el cobre.

«Los dos somos tipos, que probablemente, tú sabes, han hecho las cosas, de algún modo, a su manera. Pero probablemente también hay muchas diferencias entre nosotros, así que pienso que hay ambas cosas. «Estoy seguro de que acabaremos coincidiendo en el ring en algún momento. Parece, mmm, que es inevitable».