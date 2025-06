Kevin Owens estuvo como invitado especial de Cody Rhodes en su video podcast What Do You Wanna Talk About?, y allí habló de muchas cosas. De cómo su cuello no mejora y tendrá que someterse a cirugía.

Y de cómo siente que ya no existe la escena de la lucha libre independiente en Estados Unidos. O, al menos, ya no existe la indy wrestling scene tan bonita que a él le tocó. En la misma entrevista, criticó a Matt Cardona, quien dice que es el Rey de las Independientes, pero que, en muchas entrevista, ha dicho que amaría volver a WWE. Estas fueron sus palabras:

► La fuerte crítica de Kevin Owens hacia Matt Cardona

«Amo a Matt Cardona, pero solo diré que para alguien que dice que ama tanto a las indies, habla demasiado sobre lo mucho que quiere regresar a WWE, no puedes llamarte a ti mismo el Rey de las Indies y pasártela diciéndole a la gente que no sabes por qué WWE no te ha firmado.

«Decídete si te gusta o no. Él me agrada, solo no me gusta su bronceado, no me gusta nada de eso nunca se ven bien, Bron Breakker debería estar en prisión. Tú no naciste con ese color, aunque entiendo si quieres verte más oscuro».