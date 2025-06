John Cena: «Patería el trasero de Idris Elba»

John Cena y el talentoso actor británico Idris Elba, serán coprotagonistas de la futura cinta Heads of State, o en español, Jefes de estado, que se estrenará a nivel mundial el próximo 02 de julio de 2025. Por eso, están en una gira de medios.

Idris Elba dijo recientemente que vencería a John Cena en una pelea real, y anoche, en entrevista con el Late Night Show with Stephen Colbert, Cena vio el clip con las declaraciones de Elba y le respondió:

► John Cena dice que vencería a Idris Elba en una pelea real

«Hombre, él me hiere los sentimientos muy seguido. Yo diría que sería un empate, si lo medimos por la reacción del público. Pelearíamos hasta quedar empatados. No hay un ganador aquí. No voy a sentarme en esta silla tan cómoda, con esta corbata puesta, y decir que le patearía el trasero a Idris Elba. No voy a hacer eso. Pelearíamos hasta un empate y lo llevaríamos a una batalla de ingenio».