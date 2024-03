Kevin Kelly, borrado de AEW por apoyar Sound of Freedom

El veterano de la mesa de comentaristas de WWE, ROH y NJPW, Kevin Kelly, ha creado recientemente gran controversia luego de una serie de mensajes en su cuenta de X, antes Twitter, en donde ataca a AEW, y a uno de sus colegas, como lo es Ian Riccaboni, a quien acusa directamente de ser el responsable de que Tony Khan no lo llame para comentar en AEW.

Según Kelly, su salida de la mesa de los comentarios proviene de haber sido calumniado por unos comentarios hechos por Riccaboni. Kelly incluso dijo ser superior a todos en la mesa de comentaristas de AEW. Estas fueron sus interesantes declaraciones, en donde dejó claro que todo tiene que ver con que Ian se molestó por el apoyo de Kelly a la película Sound of Freedom de Mel Gibson, que ha dado mucho de qué hablar por denunciar el tráfico de niños:

► Kevin Kelly, enojado por no ser llamado a comentar en AEW

— Siempre he valorado el esfuerzo que haces para brindar la historia y el trasfondo de una lucha. ¿Por qué están luchando estos dos? A veces siento que eso se pierde con algunos de tus colegas. Literalmente me enganchaste con NJ porque te tomaste el tiempo para organizar luchas para alguien que era nuevo.

But the idea of what I bring to the table is lost there because Ian libeled me. So I sit on the bench, valued by my peers, waiting to get my number called. — Kevin Kelly (@realkevinkelly) March 2, 2024

— Yo hago lo mismo en AEW porque es crucial explicar el porqué. Pero la idea de lo que aporto se pierde allí porque Ian me difamó. Así que me siento en la banca, valorado por mis colegas, esperando que me llamen. Sigo preguntando por qué, pero me empujan a un lado. Está bien, porque no hay nadie mejor que yo. Pregúntales a los que saben y te lo dirán.

I keep asking why but get pushed aside. It’s ok because there is no one better than me. Ask the ones that know and they’ll tell you. — Kevin Kelly (@realkevinkelly) March 2, 2024

— Kevin, muchas cosas de cómo manejaste esto son desconcertantes, pero lo más molesto es que no has indicado cuáles de los comentarios de Ian son difamatorios. ¿Podrías al menos aclararlo? Porque los que yo vi todos se refieren a declaraciones que has hecho públicamente, todas las cuales pueden ser verificadas.

— Cuando te esfuerzas por tergiversar intencionalmente mi labor de concientización sobre los horrores globales del tráfico de niños como una teoría conspirativa marginal que todos saben que es pura mierda con el objetivo de dañar mi carrera y mi posición en la industria, eso al menos es difamatorio.

Stat at the end of the movie said over 300,000 children are trafficked. The movie was heartbreaking. Do you have kids? Did you see the movie? — Kevin Kelly (@realkevinkelly) March 2, 2024

— ¡Ah, joder, en serio, ¿por eso es todo? Kevin, Ian no es el único que considera esa película Q-adjunta a QAnon. Es una opinión muy común entre muchos, incluyéndome a mí, ¡y además, es una afirmación subjetiva! ¡Las afirmaciones subjetivas son cuestión de opinión y no constituyen difamación! Kevin, por favor, investiga un poco sobre por qué las organizaciones serias contra la trata de personas tienen un problema enorme con la película y sus productores.

— Al final de la película decía que más de 300,000 niños son traficados. La película fue desgarradora. ¿Tienes hijos? ¿Viste la película?