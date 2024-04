Kenny Omega revela los objetos con los que más duele ser golpeado

El ex Campeón Mundial de Peso Completo AEW, Kenny Omega, quien actualmente se encuentra fuera de acción tras superar una dura crisis de diverticulitis, y posiblemente, esperando una cirugía por este tema de salud, ha estado en una gran cantidad de combate a lo largo de sus ya casi 25 años de carrera en la lucha libre profesional.

Incluyendo combates estilo hardcore o en donde es permitido toda clase de armas u objetos extraños que sirven para hacer daño a los oponentes, como palos de kendo, alambres de púas, manoplas y muchos más. En una reciente transmisión a través de su canal oficial de Twitch, Omega respondió a un fan que le pidió hacer un ránking con los objetos extraños que más le han causado dolor.

► Kenny Omega habla del uso de armas externas en la lucha libre profesional

«¿Cuál duele más entre el alambre de púas, el vidrio y las tachuelas? Me he encontrado con todos estos elementos durante mi tiempo en el ring, así que tengo una respuesta definitiva. Desafortunadamente, he tenido algunos accidentes graves con el alambre de púas.

«Fui realmente destrozado en el último combate donde recibí un superpléx sobre alambre de púas y parecía que me había atacado un lobo rabioso. Así que solo tuve mala suerte con eso… pero todas esas cosas, todas son peligrosas a su manera. Cosas como los ladrillos de Lego y los sticks analógicos de los controladores de videojuegos también duelen mucho».