Parker Boudreaux todavía tiene contrato con AEW

Recientemente, Parker Boudreaux apareció en AAA. Esto, luego de más de un año sin haber pisado el ring de AEW. No ha estado lesionado en los últimos meses, solamente que Tony Khan no tiene planes creativos para él en lo que actualmente está ocurriendo en AEW.

Pero, ahora, ya hay noticias en torno a su estatus contractual. Lo último que vimos de Parker en AEW fue el haber sido parte de The Mogul Embassy, pero una lesión, en marzo de 2023, lo sacó cerca de cinco meses del ring.

► Parker Boudreaux sigue firmado con AEW

Ahora, según ha reportado Sean Ross Sapp de Fightful Select, Boudreaux todavía tiene contrato con AEW, pese a su larga ausencia. Además de esto, se reveló que su reciente aparición en AEW, que no ha concluido en nada, realmente, pues no ha luchado en suelo mexicano, se realizó con la bendición de AEW.

Según el reporte, Boudreaux todavía tiene un par de meses hasta que su contrato actual con AEW finalice, sin embargo, no hay planes creativos para él y no se ve cómo pueda volver a aparecer en la empresa estadounidense. Amanecerá y veremos en torno al futuro de Parker Boudreaux en la lucha libre profesional. Pero, el hecho de que no haya planes creativos para él en AEW, aumenta las probabilidades de que Tony Khan no le ofrezca firmar un nuevo contrato cuando este finalice.