Kenny Omega: «Que te golpeen con una bicicleta…»

Durante el episodio de Dynamite del 15 de noviembre de 2023, AEW presentó una lucha titulada Like a Dragon Street Fight con motivo de la promoción del videojuego Like a Dragon Gaiden de SEGA. En ella, Kenny Omega, Chris Jericho, Kota Ibushi y Paul Wight vencieron a la Don Callis Family: Konosuke Takeshita, Kyle Fletcher, Powerhouse Hobbs y Brian Cage.

Still to come, the Like A Dragon Gaiden Street Fight goes down TONIGHT as Paul Wight, Chris Jericho, Kenny Omega & Kota Ibushi make their way to the arena!

Tres meses después, Omega se encuentra recuperando de una variedad de lesiones, sin una fecha concreta para volver a la acción luchística. Pero desde su ausencia recuerda aquel combate en una reciente entrevista en GameSpot en la que hace hincapié en el hecho de que, entre otras muchas cosas, fue golpeado por una bicicleta.

«Participé en el combate callejero Like A Dragon Gaiden Street Fight Match. Por mucho que duela un palo de kendo o algunos alambres de púas, tachuelas, ser golpeado con una bicicleta a toda velocidad, hablamos de un lanzamiento de bicicleta en 360 grados, nunca ha habido nada como eso. De hecho, ni siquiera sé si puedes verlo. Tengo una cicatriz de la rueda que me golpeó. No desaparecerá. Eso es lo que hace una bicicleta. Hubo comentarios como, ‘Oh, esto es absurdo. ¿Por qué alguien usaría una bicicleta en una lucha? ¿Cómo podría doler?’ No podía creer que la gente realmente pensara que te iban a golpear con una bicicleta de la vida real. Lo entiendo. He estado allí. Lo estoy viviendo, todavía lo estoy viviendo hasta el día de hoy».

«El tipo tenía la bicicleta en el ring. Es como, ¡vaya!, sé que esto es un espectáculo, ‘Bueno, me golpearán con una bicicleta’. Así que entro en el ring y solo estoy siendo golpeado por esta bicicleta y pienso, ‘Sí, ustedes tomaron la decisión correcta, pero alguien tenía que hacerlo.’ ¿Eso significa que no lo volveré a hacer nunca más? No, claro. Déjenme hacer trabajo promocional otra vez. Me encantan los combates así. Cuando esos ataques con armas hacen más daño que tu ataque normal, hay una razón para ello. No es divertido, es desagradable.»

Kenny Omega also talked about getting hit with a BICYCLE🚲, and some of the criticism to the Like A Dragon Street Fight match.

(from *cough* WWE fans *cough*)

"There were comments like, "O, this is silly. Why would someone use a bike in a fight? How could that hurt? I… https://t.co/wd1VO9MqI8 pic.twitter.com/uwTGEpIcqM

— AIR (@AIRGold_) February 20, 2024