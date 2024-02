Shotzi: «Estaré fuera de acción al menos 9 meses»

Shotzi se lesionó mientras luchaba con Lyra Valkyria por el Campeonato Femenil NXT hace un par de semanas y desde entonces hemos estado pendientes de saber tanto el alcance del daño como el tiempo que la luchadora de WWE va a estar fuera de acción. Todo ello lo confirma en una reciente publicación en Instagram.

► Shotzi, fuera al menos 9 meses

«Me he desgarrado el ligamento cruzado anterior (ACL), lo que significa que estaré fuera de acción durante aproximadamente 9 meses. Gracias a todos los que se han preocupado por mí. Lo siento mucho si no he respondido. Estoy extremadamente devastada y enojada. Algunos de ustedes saben que he pasado por mucho en los últimos años y ha sido muy difícil seguir el ritmo de lo que creo que se espera de mí y, sinceramente, mi salud mental ha estado en su punto más bajo. Pero he seguido adelante y me sentía motivada y como yo misma nuevamente.

«Tenía la esperanza de ir a NXT para demostrarme a mí misma de nuevo, ganar algo de respeto, recuperar mi confianza y comenzar a dejar atrás el dolor de los últimos 2 años. Me siento derrotada en este momento, pero al mismo tiempo estoy sintiendo la mayor motivación que he sentido nunca. He pasado por cosas mucho peores. He visto a mi hermana, que está luchando contra el cáncer, librar batallas más duras. Solo estoy tomando esto como una señal para frenar. No tomé tiempo libre cuando fallecieron mi padrastro y mi papá, y eso realmente me afectó. Ahora estoy deseando volver no solo físicamente más fuerte, sino también mentalmente«.

Una lesión nunca es una buena noticia, tampoco otros problemas de salud, como los que señala Shotzi, pero sí que pueda tomarse un tiempo de descanso para sanar tanto física como mentalmente, así que solo queda esperar que la Superestrella salga de esta situación mejor y vuelva con toda la fuerza a WWE.