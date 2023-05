Kelvin Gastelum regresa al peso welter UFC

Parece que la división de peso welter de la UFC pronto tendrá otro gran nombre en la mezcla.

Kelvin Gastelum, ganador de la temporada 17 de “The Ultimate Fighter” y con 20 peleas en la UFC en su currículum, anunció el jueves su regreso a las 170 libras. Gastelum (18-8 MMA, 12-8 UFC) dijo en un video publicado en su cuenta de Twitter que está haciendo la caída una vez más después de luchar en el peso medio desde finales de 2016.

“Estoy haciendo un anuncio oficial, un descenso oficial a 170″, dijo Gastelum. “Esperen que mi próxima pelea sea en 170. Voy a estar definido, espero. Creo que puedo hacer otra carrera por el título en esa categoría de peso. Creo que puedo lograrlo.

“¿Por qué esta vez y por qué ahora y no antes? Es como he dicho, esta es una segunda oportunidad. Este es un renacimiento en mi carrera. Es un renacimiento. Antes, era joven y tonto. Era estúpido e indisciplinado. Ahora que soy mayor, espero ser un poco más maduro y más inteligente, espero. Todo el mundo sabe que esta siempre ha sido mi categoría de peso a la que ir, pero realmente sólo hace falta que decida que quiero hacerlo, y ahora he decidido que quiero hacerlo, y voy a hacerlo.”

La última vez que Gastelum hizo 170 libras fue en 2016 en UFC 200 para una victoria por decisión unánime sobre Johny Hendricks – que se perdió el peso para la pelea. Gastelum ganó “TUF 17” en el peso medio, pero después de un par de fallas de peso y problemas en el peso welter, Gastelum se trasladó al peso medio para una victoria sobre Tim Kennedy en UFC 206 y permaneció allí desde entonces.

Gastelum, de 31 años, peleó por última vez en abril, cuando superó a Chris Curtis en una decisión unánime que le valió el título de Pelea de la Noche en el UFC 287 de Miami. La victoria dejó atrás una racha de 1-5 con la que comenzó 2019.