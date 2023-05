Amanda Nunes y su inactividad en peso pluma femenil

La doble campeona de la UFC Amanda Nunes promete seguir defendiendo su título de peso pluma femenino.

Nunes (22-3 MMA, 15-3 UFC) no ha defendido el título de 145 libras desde una sumisión en la primera ronda de Megan Anderson en marzo de 2021. Más tarde perdió el título de peso gallo ante Julianna Peña en UFC 269, luego vengó su derrota ante Peña para reclamar el cinturón en UFC 277.

Con su serie empatada 1-1, Nunes estaba lista para enfrentarse a Peña una vez más en un combate de goma en el UFC 289 el 10 de junio, pero Peña se retiró debido a una lesión y fue reemplazada por Irene Aldana (14-6 MMA, 7-4 UFC). Entonces, ¿dónde queda la división de peso pluma? Nunes dice que todavía está en sus planes.

“Definitivamente”, dijo Nunes en una conferencia de prensa previa a la pelea de UFC 289. “Tomo todo paso a paso. Mi próxima oponente está obviamente aquí a mi lado, así que tengo que estar centrada en ella y en todo, pero definitivamente (defenderé el título de peso pluma). Por algo soy doble campeona. Voy a seguir defendiendo estos dos cinturones (hasta) que mi cuerpo me diga que pare. Me siento sana, me siento bien, me siento feliz“.

Norma Dumont (9-2 MMA, 5-2 UFC) expresó recientemente su frustración por la inactividad de Nunes como campeona del peso pluma. Dumont se ha reservado contra Chelsea Chandler (5-1 MMA, 1-0 UFC) en un combate de peso pluma en un evento de UFC el 15 de julio en lo que podría ser un combate de contendiente número 1.

Nunes no garantizó que la defensa de su cinturón de peso pluma sea lo siguiente después de Aldana, pero “La Leona” dijo que hará lo que la UFC decida para ella.

“Lo que la UFC quiera hacer”, dijo Nunes. “Siento que podríamos tener una oponente de 145 libras pronto, y vamos a ver cómo se va a desarrollar. Pase lo que pase, la UFC decide. No es mi decisión final, pero voy a estar allí. Quienquiera que vaya a ponerse delante de mí, voy a estar allí. Sea quien sea, defenderé mi cinturón“.