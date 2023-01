Kayla Harrison: “Todavía tengo lo que se necesita para ser la mejor”

The Lord of Darkness

The Lord of Darkness

The Lord of Darkness

The Lord of Darkness

Es posible que 2022 no haya terminado como ella lo planeó, pero Kayla Harrison no está dispuesta a permitir que una derrota altere el objetivo final de su carrera en MMA.

Es posible que 2022 no haya terminado como ella lo planeó, pero Kayla Harrison no está dispuesta a permitir que una derrota altere el objetivo final de su carrera en MMA.

La peleadora de 32 años es la estrella más importante de la Liga de luchadores profesionales ( PFL ), y Harrison recibió el puesto principal en el evento final del año de la promoción a fines de noviembre.

Ese evento también resultó ser la primera incursión de la PFL en el mercado Pay-Per-View, en el que la mayoría de las promotoras de MMA fuera de UFC históricamente han peleado por afianzarse. Incluso con varios ex peleadores de UFC y varias peleas por el título incluidas en la tarjeta, la popularidad de Harrison siempre iba a representar una gran parte de los esfuerzos de la PFL para comercializar el evento.

Los Campeonatos de la PFL de 2022 terminaron brindando una gran noche de peleas, pero el evento principal terminó con una sorpresa impactante cuando Harrison perdió por decisión unánime ante Larissa Pacheco. “Judo” ya había superado a Pacheco en dos ocasiones anteriores, y la derrota fue la primera en la carrera de Harrison.

Incluso si ha perdido su anterior aura de invencibilidad, Harrison ya ha demostrado durante su carrera en el judo que es más que capaz de manejar los reveses.

En una entrevista con Marc Raimondi de ESPN MMA , la jugadora de 32 años habló sobre la derrota ante Pacheco y cómo planea usarla como motivación en el futuro.

«Apesta que perdí, pero no he terminado. Sé que no estoy ni cerca de terminar. Todavía creo que tengo lo que se necesita para ser la mejor. Ahora es volver al laboratorio de nuevo. Cuando te caes del caballo, no te escapas, te vuelves a subir”.

La PFL es única de otras organizaciones de MMA en el sentido de que organiza eventos en una temporada en la que los peleadores intentan acumular puntos para avanzar a los playoffs. Ese formato anteriormente trató bien a Harrison cuando se convirtió en campeona de peso ligero en 2019 y 2021, y la mayoría de los fanáticos asumieron que agregaría un tercer título a su currículum en su última pelea con Pacheco.