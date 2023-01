John Dodson quiere enfrentarse a uno de los mejores de Japón. El ex retador al título de UFC espera cruzarse con el ex campeón de Bellator y Rizin FF, Kyoji Horiguchi, ahora que están peleando una vez más bajo el mismo estandarte.

Dodson (23-13) hizo una declaración en su debut en Rizin FF en el evento Rizin FF vs. Bellator del sábado en Japón. El peleador de 38 años noqueó al veterano Hideo Tokoro en menos de dos minutos de su pelea de peso mosca. Dodson espera pelear contra Horiguchi a continuación, ya que es una pelea que le prometieron hace mucho tiempo.

“He estado tratando de pelear contra Horiguchi durante los últimos dos años. Cuando me liberaron del UFC, me dieron a Horiguchi como un futuro oponente que llegaba a Rizin, pero luego cerraron las fronteras (debido a la pandemia) y no me dejaron venir aquí.

“Luego firmó con Bellator, así que ha sido como una cosa de ida y vuelta. He estado esperando mi oportunidad de probar realmente mis habilidades contra el ex campeón de Rizin. Quiero ser el campeón, y él tiene que ser mi trampolín para llegar a serlo”.

Horiguchi es uno de los luchadores más exitosos en la historia de las MMA japonesas. Sabe que es probable que no sea el favorito de los fanáticos en un posible enfrentamiento con el destacado de ATT, pero eso no molesta a Dodson ni un poco.

“No me importa, puedo ser el villano de cualquier historia. Pero al mismo tiempo voy a salir como el héroe”.

La victoria sobre Tokoro fue la segunda pelea de MMA de Dodson y la segunda victoria de MMA de 2022. “The Magician” venía de una victoria por decisión unánime sobre Francisco Rivera en abril en XMMA 4: Black Magic. Dodson también compitió en boxeo a puño limpio este año, noqueando a Ryan Benoit en BKFC 28 en agosto. Dodson tiene actualmente 2-1 en MMA desde su salida de UFC en 2020.