Cuando Kayla Harrison entró en una sala llena de reporteros tras bambalinas en el Teatro Hulu del Madison Square Garden en las primeras horas de la mañana del sábado, sintió dolor.

No fue solo el costo físico de su impactante derrota en el evento principal de cinco asaltos ante Larissa Pacheco (19-4) en el Campeonato de la PFL de 2022 , no. Hubo una lucha emocional y mental interna en el podio, pero Harrison (15-1) se mantuvo firme, incluso cuando las lágrimas caían de su rostro.

Como dijo Harrison, su primer contacto con la derrota en MMA hizo que quisiera «salirse de mi piel», pero tomó la barbilla y en el lapso de aproximadamente 10 minutos de preguntas y respuestas, no dio ni una excusa.

“Creo que hablo mucho sobre el legado, ¿verdad?. Y para mí, mi legado no es solo lo que hago dentro de la jaula. Así es como me porto fuera de la jaula. Pienso en lo que quiero que mis hijos sepan y no me avergüenzo esta noche. Estoy orgulloso. Salí, luché y perdí. Pero puedo mantener la cabeza en alto y comportarme con dignidad y creo que un verdadero campeón aparece en las buenas y en las malas.

“Quiero que los niños de todas partes sepan eso, escuchen: me caí esta noche. Me caí de bruces. Perdí frente a todo el mundo, y me dolió y me va a doler por un tiempo. Pero también es una oportunidad de crecimiento y una oportunidad para mí de convertirme en una mejor peleadora, una mejor persona, y eso es parte de mi legado, no solo las victorias, sino también lo que hago durante las derrotas”.

En cuanto a las complejidades de la derrota, Harrison no tenía una respuesta de por qué no ganó. A sus ojos, la pelea estuvo reñida, pero Pacheco fue mejor, especialmente mejor que en los dos primeros encuentros, que ganó Harrison.

“Tengo mucho en lo que trabajar. El fracaso es mi combustible. Algunos días eres el clavo y algunos días eres el martillo. Siento que he sido el martillo por un tiempo, y hoy experimenté ser el clavo. Esta es una oportunidad para mí de crecer como luchador y como persona”.

A pesar de ser el primero en MMA, el concepto de derrota no es ajeno a Harrison, quien tuvo una larga carrera en el judo en camino al eventual oro olímpico. La derrota la impulsó en su deporte anterior y espera que haga lo mismo en MMA.

“Soy muy afortunada de que esta no sea la primera vez que pierdo en la vida o en un entorno deportivo. Sabes, perdí muchas veces en judo. Es un poco diferente en MMA, obviamente. Es el escenario más grande del mundo. Obviamente acabo de perder mi título. Eso duele y va a doler por un tiempo. … Es diferente en el sentido de que hay $1 millón en juego. Siento que soy la cara de la promoción, así que dejé caer un poco la pelota. Pero perder es perder, ya sabes. Para mí, quiero salir de mi piel. no puedo soportarlo Es doloroso.»