Ocho meses después del momento de mayor mediaticidad de PROGRESS Wrestling en años, esta promotora británica viene a cerrar círculo con su Chapter 146: They Think It’s All Over…

Allá por el 20 de marzo, calificado por The Sun como «el combate más grande en la historia de la lucha libre independiente británica», Jonathan Gresham y Cara Noir dieron forma a un «crossover» PROGRESS-ROH en Chapter 130; si bien entonces la compañía del honor se encontraba en parón técnico.

Gresham salió del choque con los máximos cetros de las dos empresas, para oprobio del respetable, pero su reinado fue breve. Menos de dos meses después, el Campeonato Mundial PROGRESS fue declarado vacante, a causa de una interferencia de Lykos Gym durante un mano a mano que «The Octopus» disputaba contra Gene Munny.

Mientras, el devenir de Cara Noir tampoco estuvo exento de desgracias. «The Black Swann» tuvo que renunciar a PROGRESS tras perder ante Spike Trivet, quien se ha destapado este año como el mejor rudo de las islas británicas. No obstante, la persona detrás de Cara Noir, Tom Dawkins, no fue incluido en la particular apuesta.

Y ambos, Gresham y Dawkins, coincidirán mañana en Chapter 146. Gresham competirá de nuevo por el título que nunca perdió formalmente, ante Spike Trivet, mientras Dawkins luchará por ganarse la oportunidad de rendir cuentas con «The Sovereign Lord».

► Gresham y Noir: Parallel Lines

Antes de que concluya el año, PROGRESS tiene en agenda Sons & Daughters Of The Desert (en conjunción con WrestleFest DXB; 10 de diciembre) y Chapter 147: Unboxing Live V – Deal Or No Deal (30 de diciembre). Pero este Chapter 146 apunta a ser la gran traca final de PROGRESS en 2022.

He aquí el cartel parece que completo de PROGRESS Chapter 146: They Think It’s All Over, a celebrarse desde el Electric Ballroom de Londres (Inglaterra).

CAMPEONATO MUNDIAL PROGRESS : Spike Trivet (c) vs. Jonathan Gresham

: Spike Trivet (c) vs. Jonathan Gresham CAMPEONATO FEMENIL PROGRESS : Kanji (c) vs. Lana Austin

: Kanji (c) vs. Lana Austin SI TOM DAWKINS VENCE OBTENDRÁ UN COMBATE CONTRA SPIKE TRIVET : Tom Dawkins vs. Bullit

: Tom Dawkins vs. Bullit SEMIFINAL DEL TORNEO NATURAL PROGRESSION SERIES 8 : Ricky Knight Jr. vs. Tate Mayfairs

: Ricky Knight Jr. vs. Tate Mayfairs Axel Tischer y Big Damo vs. Chris Ridgeway y Luke Jacobs

MÁSCARA VS. CABELLERA : Kid Lykos vs. Chuck Mambo

: Kid Lykos vs. Chuck Mambo Cheeseburguer vs. Man Like DeReiss

Adebayo Akinfenwa y Anthony Ogogo vs. Malik y Kosta Konstantino

Laura Di Mateo vs. Alexxis Falcon

Rhio vs. Skye Smitson

Charles Crowley vs. ELIJAH