Karrion Kross rompe un bate con un ankle lock

Ni bajo el régimen de Vince McMahon ni bajo el de Triple H está siendo capaz de sacar lo mejor de sí Karrion Kross. La facción The Final Testament solo está dando sus primeros pasos y es posible que dentro de un tiempo sea un éxito pero sufrieron una derrota ante The Pride en WrestleMania XL que les hizo lucir tremendamente débiles. Además, aunque ese tipo de declaraciones no suelen tomarse en cuenta, Kross prometía antes del evento que iban a robarse el show y nada más lejos de la realidad. Su combate pasó sin pena ni gloria.

Próximamente veremos qué sigue para él, AOP, Paul Ellering y Scarlett en WWE. Mientras, nos detenemos en un reciente video que el luchador ha publicado en redes sociales que está dando mucho que hablar porque rompe un bate de béisbol con la palaca ankle lock. Mucho que hablar tanto en positivo como en negativo, pues no faltan quienes cuestionan la dureza del bate.

Yes, I will still do doubles.

But for now;

Breaking another baseball bat using the application of a straight ankle lock.

I think some people missed the point of the first demonstration.

The type of bat is not the point.

• BELIEVE in your technique! •

Practice how you play,… pic.twitter.com/af1jL3QX6a

— Karrion Kross ⏳ (@realKILLERkross) April 10, 2024