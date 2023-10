A pesar de ser un escenario mucho mayor donde convertirse en una estrella más importante, de la posibilidad de enfrentarse y contar historias con luchadores de más nombre en todo el mundo, así como de ganar campeonatos de alto nivel, Karrion Kross ha vivido en NXT sus mejores tiempos en WWE. Ni Raw ni SmackDown han funcionado para él hasta el momento. Cuando estaba en la primera acabó siendo despedido y ahora en la segunda se encuentra desaparecido de la programación.

► Karrion Kross volvería a NXT

Aún así, no tenemos ninguna información acerca de que en la compañía estén valorando enviarlo de vuelta a la marca amarilla, aunque si ese fuera el caso él no estaría en contra de la idea, según explica en su reciente entrevista con Chris Van Vliet. Puede que volver fuera lo mejor para reinventarse.

«No quiero decir que fui deshonesto, pero no fui completamente sincero cuando hablé sobre lo difícil que fue para mí estar en confinamiento. Durante toda la pandemia, estaba en Florida, y la mayoría de mi familia estaba en Canadá. Algunos de ellos son mayores, y tengo familia en Nueva York. En ese momento, no sabía si era una idea inteligente o segura visitarlos, así que no lo hice. Me sentí muy aislado. Estaba trabajando, lo cual fue un alivio. Tenía a Scarlett, pero fue un momento difícil para mí, personalmente, al igual que para todos nosotros. Fue difícil de superar, y siempre esperé, mientras estaba en NXT, poder estar frente a una audiencia en vivo en eventos de primera. Nunca tuve esa oportunidad.

«Los TakeOvers que hicieron en Nueva York… teníamos a esa pequeña audiencia. Ya sea que lo supieran o no, eran como una familia para mí. Incluso cuando me abucheaban y me llamaban de todo, lo cual debían hacer porque eso era lo que intentaba provocar. En lugar de mi familia, que no tenía en ese momento, tenía a esa audiencia. No creo que se den cuenta de cómo se sentía, lo que eso significaba psicológicamente para mí. Esa audiencia me llevó a través de ese período. Sería agradable volver a verlos y sería genial participar en uno de esos eventos de TakeOver. La narrativa debería tener sentido y debe darse en las circunstancias adecuadas. No querría regresar solo por hacerlo. Querría volver por algo bueno para ellos».