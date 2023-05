Juventud Guerrera elogia la nueva versión de LWO

Juventud Guerrera, uno de los fundadores de la LWO (Latino World Order), expresó su apoyo a la nueva facción conformada por Rey Mysterio, Santos Escobar, Joaquin Wilde, Cruz del Toro y Zelina Vega en WWE. Aunque algunos luchadores han lanzado críticas, Juvi ve esta nueva agrupación como un homenaje a los gladiadores latinos que marcaron la lucha libre en los años 90.

El luchador heredero de Fuerza Guerrera, destacó la importancia de que WWE otorgue el lugar que merecen los luchadores latinos y considera que el resurgimiento de la LWO es una evolución necesaria en la industria. Además, hizo hincapié en la importancia de la unidad entre los mexicanos y el apoyo mutuo.

“ Son personas que se vieron influenciados por todos estos gladiadores, que fuimos los primeros mexicanos, que nos consolidamos en Estados Unidos y ahora ver esta evolución es una bendición muy grande, les deseo lo mejor a todos los mexicanos, que c omo mexicanos nos tenemos que apoyar . Este es uno de los errores que siempre hemos tenido, que nos metemos el pie, bien dicen que el peor enemigo del mexicano es el mexicano”, dijo Juventud en entrevista con RÉCORD .

The Juice recordó cómo en el pasado Rey Mysterio mostraba resistencia a formar parte de la LWO, pero ahora lo ve como una evolución natural y un reconocimiento al legado que él, Eddie Guerrero, La Parka (LA Park) y otros luchadores dejaron en la lucha libre. Destacó el valor y el calor latino que aportaron a través de los años.

“No quería a ese grupo, él quería su camino, no quería estar con nosotros, como que no le gustaba. ¿Por qué se regresó? Yo creo que es una evolución que la lucha libre pide, la misma gente lo quiere. El nicho latino es grandísimo, es uno de los principales del mundo y creo que por eso lo quieren atacar y quieren ver qué puede pasar con este LWO. Son cosas que la gente extraña, es nostalgia y son recuerdos”.