Julianna Peña y los consejos de Mike Tyson

Julianna Peña recibió un consejo de Mike Tyson cuando era campeona del peso gallo de la UFC. Peña sorprendió al mundo de las MMA en el UFC 269 cuando venció por sumisión a Amanda Nunes y se convirtió en la nueva campeona del peso gallo.

Después de la victoria, las dos tuvieron una revancha en el UFC 277 y Peña reveló que para su primera defensa del título, el ex campeón de boxeo de peso pesado, Mike Tyson salió con ella.

Tyson no sólo salió con Peña, sino que también dice que el ex campeón de los pesos pesados le dio muchos consejos mientras era campeona. El consejo más notable fue sobre cómo ganar dinero y equilibrar la asistencia a eventos con el entrenamiento en el gimnasio. Ojalá hubiera pasado más tiempo en casa.

“Una de las cosas que Mike me dijo”, dijo Peña en The MMA Hour. “Cuando estaba hablando con él, (le dije), ‘Mike, quieren que haga esto, quieren que haga aquello. Me van a pagar por esto, me van a pagar por aquello’. Yo dije: ‘No quiero hacer nada de eso. Sólo quiero quedarme y entrenar’. Me dijo: “Sí, yo también era estúpido… ¡Todo se trata de ganar dinero! ¡Haz tu dinero!’

“En ese momento, es como, sí, necesito ganar dinero, pero quiero quedarme y entrenar… Era una plétora de todos estos eventos donde tenía que ir aquí, aquí, aquí, aquí”, continuó Peña. “En un sentido, tienes que ir a hacer tu dinero… Pero en el otro sentido, todo lo que me importa es ganar. Es una m*erda el tiempo que me ha quitado del entrenamiento. Ojalá hubiera pasado más tiempo en casa“.

Al final, Julianna Peña acabó perdiendo por decisión unilateral ante Amanda Nunes en la revancha del UFC 277 y perdió su cinturón. Sin embargo, ambas volverán a enfrentarse en la pelea estelar del UFC 289 el 10 de junio en Vancouver por el título del peso gallo. Aunque Peña ya no es la campeona, dice que aprendió mucho de sus conversaciones con Mike Tyson.