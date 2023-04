Dana White y la primera defensa titular de Jones

Dana White ha confirmado las burlas de Jon Jones sobre su primera defensa del título de peso pesado de la UFC contra Stipe Miocic tendrá lugar en su estado natal de Nueva York.

Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC) publicó algunos tweets en las redes sociales durante el evento UFC on ESPN 44 del sábado diciendo que está listo y esperando un enfrentamiento con Miocic (20-4 MMA, 14-4 UFC) para ser programado, y que potencialmente podría tener lugar en el Madison Square Garden de Nueva York este otoño (a través de Twitter):

“¿Qué guay sería pasar mi combate de retirada dominando al mejor peso pesado de todos los tiempos, en mi estado natal, en el Madison Square Garden?”

La UFC hace un viaje anual a la sede histórica en noviembre de cada año, y White dijo que es cuando la promoción quiere que suceda.

“Por lo que yo sé, todo va bien y espero que tengamos una pelea con él y Stipe muy pronto“, dijo White a MMA Junkie y a otros periodistas en la conferencia de prensa posterior a la pelea UFC on ESPN 44. “Ahí es donde nos gustaría hacerlo”.

White recientemente agitó algunos titulares cuando dijo que no ha habido mucha comunicación con Jones desde que regresó de una inactividad de más de tres años para reclamar el título vacante con una sumisión en la primera ronda de Ciryl Gane en UFC 285 en marzo. El presidente de la UFC se aseguró de dejar las cosas claras mientras discutía el futuro de Jones.

“Eso fue totalmente exagerado”, dijo White. “Esto es lo que ustedes hacen. Yo digo algo y vosotros lo sacáis de proporción. Dije que todo lo construido y conducir a esa pelea, todo esto Jon Jones (cobertura), y luego puf, que acaba de ir ‘. Entonces yo no sé lo que dijo Stipe, entonces se convierte en j*dido y maldito drama. Aquí no hay drama. Así que supongo que Jon ha vuelto, ¿eh? Ya no desaparece. Es tan jodidamente fácil crear drama en este deporte, es una jodida locura.”