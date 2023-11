Julianna Peña explica por qué no peleará por el título vacante

A pesar de ser ex campeona de peso gallo de UFC, Julianna Peña no competirá en la primera pelea por el título vacante después del retiro de Amanda Nunes.

MMA Fighting confirmó hace una semana que el evento coestelar de UFC 297, que se llevará a cabo el 20 de enero en Toronto, verá a Raquel Pennington vs. Mayra Bueno Silva para coronar a una nueva campeona. Peña, quien derrotó a Nunes de manera impactante para ganar el título en UFC 269 en diciembre de 2021 pero luego perdió por decisión en la revancha siete meses después, estaba programado para enfrentar a Nunes en una pelea de trilogía en UFC 289 en junio. Finalmente tuvo que retirarse debido a una lesión no revelada, e Irene Adana intervino como reemplazo y perdió por decisión desigual ante Nunes en lo que resultó ser la pelea final de “La Leona”.

Cuando se le pregunta por qué Peña no está compitiendo en UFC 297, “La Zorra Venezolana” dice que todavía no se ha recuperado por completo.

«Lamento que ustedes vayan a ser alimentados a la fuerza con esta horrible pelea por el título interino; será interina porque están calentando el cinturón hasta que yo regrese. Disculpas por no poder competir, pero mi próxima pelea será por un título. Quien gane entre esas dos chicas, pelearé con la ganadora«.

“Sé que todos no me creyeron cuando dije que tenía que pelearme cuando peleaba con Amanda [para la pelea de la trilogía], pero legítimamente tuve una lesión y todavía estoy tratando de recuperarme de eso. No estoy tratando de revelar todas las lesiones porque hay que mantener un par de cartas cerca del pecho, pero estoy lesionada. No volveré hasta el verano”.

Peña y Pennington tienen historia como competidores en The Ultimate Fighter 18 en 2013, pero la historia de Bueno Silva y Peña, aunque mucho más corta, ha tenido mucho más fuego. Tras la prueba positiva de Bueno Silva por medicación para el TDAH, Peña la etiquetó como “Cheatara”. Bueno Silva luego respondió en una entrevista con MMA Fighting , diciendo que golpeará tanto al ex campeón que la esquina de Peña «tendrá que tirar la toalla en el octágono».

Peña, de 34 años, no tiene un gran interés en UFC 297, per se, pero cree que las cifras de taquilla podrían ser significativamente mejores si “Sheetara” saliera victoriosa.

“Le voy a dar un poco de brillo a Raquel porque siento que con el tiempo ha ido mejorando cada vez más. Definitivamente es una peleadora duradera, es capaz de ser campeona y conseguir ese cinturón. Yo diría que Raquel tiene la veteranía de su lado.

“Pero al menos Mayra es una buena pareja de baile. Ámame, ódiame, lo que sea. Quiero que ustedes participen en mi éxito, mis fracasos, no importa. Necesito que vean las peleas porque quiero que me vean pelear. El objetivo de las bromas [con Bueno Silva] es que puedo tener una pareja de baile para hacerlo más emocionante. Con Mayra, tengo eso en ella porque ella tiene boca, yo tengo boca y podemos ir y venir. Con Raquel, es como los grillos.

“Para mí, sería mejor si Mayra ganara para que podamos hacerlo más emocionante para ustedes”.