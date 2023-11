Mackenzie Dern elogia sesiones de entrenamiento con Cejudo

Mackenzie Dern cambió las cosas antes de su regreso a UFC 295, y espera que eso se refleje en su desempeño.

La condecorada competidora de jiu-jitsu y principal contendiente de peso paja pelea el sábado en la cartelera principal de UFC 295 contra la ex campeona Jessica Andrade. Pero mientras se preparaba para la pelea, el gimnasio principal de Dern, RVCA en California, cerró y ella se vio obligada a cambiar su entrenamiento.

Eso significó golpear al medallista de oro olímpico en lucha libre y ex campeón de dos divisiones de UFC, Henry Cejudo .

Dern (13-3 MMA, 8-3 UFC) dice que Cejudo fue fundamental para su pelea contra Andrade (24-12 MMA, 15-10 UFC), y espera mostrar una nueva versión en el octágono.

«Fue genial. Él es como de mi tamaño, así que fue mi compañero de entrenamiento y me ayudó literalmente en cosas prácticas. Es alguien que es campeón olímpico en su propio deporte y pudo hacer la transición a MMA, que es totalmente diferente.

“Una cosa que sentí que me faltaba mucho era el alcance, el alcance de un luchador. Luchadores, no tenemos distancia ni alcance: simplemente estamos en el espacio personal de cada uno todo el tiempo. Entonces golpeaba a alguien, lanzaba un golpe, sentía que ellos lo sentían y corría hacia ellos y no mantenía la distancia. No me di cuenta de que yo tenía mi propia distancia y mi oponente tiene la suya. … Recién ahora estoy entendiendo eso y eso es algo que Henry (me mostró). Es un baile. Ellos dan un paso adelante y tú das un paso atrás. …

“Me ayudó mucho, a pesar de que no me estaba dando 10.000 derribos en lucha libre. No estoy persiguiendo con la cabeza gacha. Probablemente al final todavía voy a hacer derribos de judo”.

Dern viene de una victoria por decisión unánime sobre Angela Hill en mayo. Espera continuar su racha invicta en 2023 y lograr una segunda victoria. Dern confía en que no sólo podrá levantar la mano contra un ex campeón de UFC, sino también detenerla.

“Veo un final para mí. Ella es una oponente dura. Ella es alguien con quien no puedes equivocarte (contra). Por eso creo que fui tan duro conmigo mismo en este campamento, y estaba muy emocionado por el campamento, solo quería que todo fuera perfecto y me sentía frustrado y adquiría malos hábitos y trataba de acercarme y acortar la distancia y hacer cosas. Eso me gustó tal vez hace cuatro peleas.

“Me emocionaba mucho y pensaba: ‘Simplemente no puedo emocionarme en esta pelea. Necesito ser estratégica. Necesito ser inteligente y debo asegurarme de no entablar una pelea con ella‘”.