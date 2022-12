Puede que Juliana Velásquez no haya conseguido exactamente lo que esperaba tras perder su título, pero el viernes tendrá lo mejor.

Velásquez (12-1 MMA, 7-1 BMMA) perdió el título del peso mosca femenino ante Liz Carmouche (17-7 MMA, 4-0 BMMA) en Bellator 278 en abril en Honolulu. Carmouche se hizo con el cinturón por nocaut técnico (TKO) tras una serie de codazos al final del cuarto asalto. Pero Velásquez pensó que la parada era prematura y presionó para que se anulara el resultado.

No fue así, pero los directivos de Bellator decidieron que la brasileña merecía una oportunidad de redimirse sin tener que volver a subir. Velásquez retará a Carmouche por el título en la pelea estelar de Bellator 289 el viernes en el Mohegan Sun Arena de Uncasville, Connecticut. El cartel principal se emitirá en Showtime tras los preliminares en las redes sociales.

«Me sentí frustrada, no creí que fuera justo», dijo Velásquez a MMA Junkie a través de un traductor en la rueda de prensa previa al último cartel del año. «Incluso tuve a ‘Big’ John McCarthy escribiendo en la apelación que hice a la comisión. Eso no pasó. Me lo esperaba. Pero no tengo ningún sentimiento extra hacia Liz por esto. No siento que sea una rivalidad ni nada. Se trata sólo de mí misma y de intentar corregir este error y recuperar el cinturón y volver a ser la campeona.»

Carmouche dijo el martes que cree que Velásquez debería haber tenido que volver a la cola y ganar una pelea antes de conseguir otra oportunidad por el título. Pero también dijo que podía decir bastante pronto después de que ella venció a Velásquez que Bellator probablemente iba a dar a Velásquez una revancha.

Velásquez se divirtió un poco con la idea de que Carmouche piensa que ella no merece una revancha después de una derrota – y piensa que su actuación en abril hasta que fue atrapada es la razón.

«Esa es su opinión, y sólo su opinión, nada más que eso», dijo Velásquez. «Creo que la razón por la que estoy consiguiendo esta revancha inmediata es que todo el mundo vio que se cometió un error esa noche. Por supuesto que ella no quiere pelear conmigo de inmediato porque estaba perdiendo cada minuto de esa pelea hasta el final cuando (el árbitro) cometió el error. Así que puede pensar lo que quiera«.