Juan Espino se retira: “Las lesiones no me dejan otra opción”

Juan Espino ha decidido colgar los guantes tras un montón de lesiones. En una publicación de Instagram el viernes, el peso completo de UFC anunció su retiro del deporte de las artes marciales mixtas.

El ganador de la temporada 28 de The Ultimate Fighter compitió en el octágono solo tres veces desde que ganó un contrato en el reality show en 2018 y terminó su carrera con un récord de 10-2.

“Un viaje increíble para llegar a estar entre los mejores peleadores del mundo y lo logré, tal vez no fue como yo quería, pero las lesiones no me dejan otra opción. Quiero agradecer a todas [of] las personas que me apoyaron en esta aventura, a UFC por darme la oportunidad y a todos los patrocinadores que me ayudaron, a los entrenadores, compañeros de entrenamiento, equipos, etc.

Espino capturó el título de la temporada con una victoria por sumisión en el primer asalto sobre Justin Frazier en la final de TUF 28 en noviembre de 2018. “El Guapo” no volvió a pelear hasta septiembre de 2020, donde sometió a Jeff Hughes en UFC 253 , antes de perder su pelea final contra Alexadr Romanov por decisión técnica en UFC Vegas 24 en abril de 2021.