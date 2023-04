Ray Borg se retira de las MMA

Ray Borg ha decidido terminar su carrera. Borg, de 29 años, anunció su retiro de las artes marciales mixtas el viernes luego del fallido corte de peso que finalmente lo llevó a su liberación de Bellator .

“Las cosas no salieron según lo planeado este fin de semana y no pelearé. Me prometí a mí mismo que si ocurría otro incidente como este, me retiraría. Entonces, en el futuro, estoy oficialmente fuera del juego y lo colgué.

“Solo quiero disculparme formalmente con aquellos a los que he decepcionado y agradecer a los que han estado a mi lado durante estos años locos. Ahora estoy en un viaje diferente en la vida y los aprecio y los amo a todos por ser siempre el equipo Borg”.

Se esperaba que Borg hiciera su debut en Bellator el sábado en una pelea de peso mosca contra el ex campeón de Bellator Kyoji Horiguchi , pero ese enfrentamiento se canceló el viernes debido a las últimas luchas de Borg en la báscula. Posteriormente, Borg fue liberado no solo de su contrato con Bellator, sino que también fue eliminado públicamente por su antiguo equipo de gestión Dominance MMA.

Borg (16-5) no es ajeno a la controversia del pesaje. Según Tapology , el nativo de Nuevo México sufrió al menos 17 cancelaciones de peleas en el transcurso de su carrera de 11 años en MMA, muchas de las cuales estaban relacionadas con el peso. La carrera de Borg en UFC terminó en circunstancias similares en 2020 debido a sus problemas en la báscula.

Borg había ganado tres peleas consecutivas en peso gallo antes de su regreso programado al peso mosca contra Horiguchi en Bellator 285.

“The Tazmexican Devil” sale de MMA con victorias notables sobre los veteranos de UFC y Bellator Jussier Formiga , Louis Smolka , Rogerio Bontorin y Ricky Bandejas . Su mejor racha se produjo entre 2014 y 2017, cuando ganó cinco de seis combates para ganar una oportunidad por el título de peso mosca de UFC contra el entonces campeón Demetrious Johnson , que perdió por una barra de brazo voladora en el quinto asalto.