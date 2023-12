Josh Thomson: «Gaethje es ahora mismo la pelea más dura para Makhachev»

Josh Thomson ve a Justin Gaethje como la mayor amenaza para el campeón de peso ligero de UFC Islam Makhachev.

Makhachev (25-1 MMA, 14-1 UFC) dijo recientemente que prefiere un nuevo enfrentamiento en Gaethje en lugar de tener revanchas con Charles. Oliveira y Arman Tsarukyan. Thomson, ex compañero de equipo de Makhachev en la Academia Estadounidense de Kickboxing, cree que «The Highlight» es actualmente su prueba más dura.

Gaethje (25-4 MMA, 8-4 UFC) viene de victorias consecutivas sobre Rafael Fiziev y una patada en la cabeza nocaut sobre Dustin Poirier para reclamar el Título “BMF” en UFC 291.

“Creo que ahora mismo, de todos ellos, la pelea más difícil para él es Justin Gaethje. Dices que no por la lucha libre y entiendo por qué dices que no. Pero yo digo esto: el Islam a veces tiene una tendencia a quedarse en el bolsillo por mucho tiempo, y no puede permitirse el lujo de hacer eso con Justin, y su lucha no es una lucha de derribo a dos piernas.

“Justin no es alguien que se sienta en ese agarre por mucho tiempo. Es bueno para escapar del clinch. Es bueno manteniéndote fuera de esa zona del clinch y soltando sus manos. Boxeo sucio, ganchos, posee el poder de conectar el tiro fuera del descanso. Es una lucha peligrosa para el Islam, muy peligrosa”.

Thomson señala el éxito que tuvo Gaethje contra Khabib Nurmagomedov en su pelea por el título de 2020, donde Gaethje ganó el round 1 en dos de las tarjetas de los jueces al conectar patadas y golpes sólidos. Nurmagomedov terminó cortando a Gaethje en el suelo y sometiéndolo en el segundo round.

“Estoy diciendo que hemos visto que Justin puede soportarlo. Él puede cumplirlo. Su única debilidad en esta pelea es que si su espalda golpea el suelo, podría terminar rápidamente. Y digo que potencialmente llegará allí, pero lo digo si miras quién es la pelea más peligrosa para él, y lo vimos con Khabib en el primer asalto.

“Khabib recibió algunos golpes importantes de Justin en ese primer round, y Khabib simplemente lo acompañó. El Islam no va a luchar contra él de esa manera. No puede permitirse el lujo de luchar contra él de esa manera. No puede permitirse el lujo de hacer el tiro que hizo Khabib. No puede, y tiene que acortar esa distancia para llegar al derribo”.