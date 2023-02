Josh Emmett responde a sus críticos

Josh Emmett, número 5 del ranking de peso pluma de UFC, no se inmuta por aquellos que han criticado su próxima oportunidad por el título.

En UFC 284 este fin de semana , ‘The Fighting Falmer’ luchará con Yair Rodríguez, No. 2 del ranking, por el Campeonato interino de peso pluma. En el evento principal del mismo programa, el campeón de peso pluma de UFC, Alexander Volkanovski , desafiará a Islam Makhachev por el campeonato de peso ligero.

El anuncio de Emmett entrando en la imagen principal fue una sorpresa para algunos. En el puesto número 5 de la clasificación, superó a Arnold Allen, Brian Ortega y el ex campeón Max Holloway para obtener la oportunidad interina. Curiosamente, Holloway y Allen se enfrentarán a finales de este año.

Actualmente en una racha ganadora de cinco peleas, la última de las victorias de Emmett puede ser la causa principal de las críticas planteadas contra su oportunidad por el título. En junio de 2022, Emmett salió victorioso a través de una controvertida decisión dividida contra Calvin Kattar.

Durante una entrevista reciente con FULL SEND MMA , se le preguntó a Josh Emmett qué pensaba sobre sus críticos. Emmett descartó a muchos de ellos como cuentas falsas de redes sociales o trolls.

“No importa, la mayoría de ellos son como estas cuentas de bots o cuentas de prepago falsas o personas que arruinan el éxito de otras personas. Es solo porque no pueden hacerlo, no lo sé, realmente no lo sé. No podría importarme menos lo que diga la gente así. Incluso si las personas que solo están hablando mierda en línea y cosas por el estilo detrás de una computadora o teléfono, es como si ellos mismos no lo estuvieran haciendo muy bien, así que les deseo lo mejor, pero no me importa nada su opinión.”

Teniendo en cuenta la destreza sorprendente tanto de Emmett como de Rodríguez, muchos esperan un choque lleno de acción en UFC 284. Para Emmett, posiblemente el mayor golpeador de poder en la división de peso pluma, mantener la pelea de pie podría ser ventajoso, incluso contra las manos rápidas de ‘ El Pantera’.