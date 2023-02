Game Charger Wrestling dio a conocer que el veterano gladiador Christopher Daniels será el primer miembro del Indie Hall of Fame Class of 2023.

El Salon de la Fama Indie se estableció en 2022. Su primera generación de luchadores reconocidos estuvo integrada por personajes de la talla de Jerry Lynn, Homicide, Ruckus, Dave Prazak, Tracy Smothers y LuFisto.

Será el 2 de abril en The Millenium Baltimore Hotel de Los Ángeles, California donde se efectúe la ceremonia de inducción de la Clase 2023. Daniels, quien actualmente trabaja como Jefe de Relaciones con el Talento de AEW, será inducido por su viejo amigo y compañero de equipo Frankie Kazarian.

La ceremonia se transmitirá en vivo por FITE TV, y será parte de The Collective 2023 de WrestleCon y GCW durante el fin de semana de WrestleMania 39.

A pesar de que actualmente Christopher Daniels tiene un contrato con AEW, es un luchador muy reconocido por su accionar en la escena independiente. Daniels inició su carrera en abril de 1993. Trabajó para numerosas promociones en todo el mundo; fue Campeón Mundial de ROH, así como Campeón Mundial de Televisión ROH, en cuatro veces fue Campeón Mundial en Parejas ROH (incluyendo la primera con Donovan Morgan), una vez Campeón Mundial de Tercias ROH, el primer Campeón de Grand Slam ROH y el cuarto Campeón de la Triple Corona de ROH, tres veces fue Campeón de la División X Impact, dos veces Campeón Mundial de Parejas Impact, seis veces Campeón Mundial de Parejas NWA, una vez Campeón de Parejas de Peso Junior IWGP, y ha obtenido títulos en empresas como UPW, ECWA, 3PW, DEFY y más.

*Indie HoF Update*

Inductee #1

CHRISTOPHER DANIELS

To be Inducted by:

FRANKIE KAZARIAN

The Indie Wrestling Hall of Fame welcomes The Class of 2023!

Sun 4/2 – Noon

The Millenium Biltmore

(Live from the site of @Wrestlecon)

Ticket Info ⬇️ pic.twitter.com/CNi3LLlzTM

— GameChangerWrestling (@GCWrestling_) February 9, 2023